Общество
RT на русскомСуд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Защита осуждённых с приговором не согласна и планирует обжаловать решение суда. В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
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Создатели West of Dead раздают ключи на открытое бета-тестирование в Steam
Чтобы получить ключ для Steam, надо отправиться на официальный сайт и подписаться на почтовую рассылку West of Dead.
Общество
На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей
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Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции
Шоу-бизнес
Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой
Сам Манукян, который выложил в своем микроблоге видео с запечатленным на пальце кольцом, решил не раскрывать все детали и промолчал.
Спорт
Усманов передал МОК рукопись Олимпийского манифеста Кубертена
Российский бизнесмен, глава Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов передал Олимпийскому музею оригинальную рукопись манифеста основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена.
Армия и оружие
Минобороны Украины не поддержало разведение войск в Донбассе
Разведение сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения не изменит сложившейся ситуации.
Политика
В Кремле по-прежнему обеспокоены ситуацией в Идлибе
В Кремле оценили ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Армия и оружие
Эрдоган собирается шантажировать Россию поставленными С-400
С другой стороны, для Турции весьма важно обеспечить защиту террористов в Идлибе, поскольку в противном случае Эрдоган лишится возможности оккупировать часть территории Сирии, в связи с чем, он попытается надавить на Россию через поставленные на вооружение Турции системы С-400.
Армия и оружие
Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22
Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Общество
Мосгорсуд отменил арест акций «Восточного» на 2,5 млрд рублей
Следствие считает конечным собственником Evison holdings Майкла Калви, который сейчас обвиняется в хищении 2,5 млрд руб. у «Восточного».
Кино
Названы победители премии «Оскар-2020»
Известно, что в ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе в Dolby Theatre прошла ежегодная престижная кинопремия «Оскар-2020».
Технологии
Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»
Кто успешно прошел тестирование Три оператора — "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" и "Екатеринбург-2000" — отчитались Иванову, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.
Шоу-бизнес
Александр Друзь пожаловался на мизерную пенсию
Александр Друзь признался, что не сможет прожить на свою пенсию, хотя не назвал ее размера.
Здоровье
Онколог назвал единственный действенный способ предотвратить рак
Онкологи советуют как можно чаще показываться врачам. Это поможет еще больше снизить риск заболевания раком.
Общество
Российские тест-системы эффективно выявляют коронавирус в Китае
Главный санитарный врач РФ Анна Попова рассказала об успешном проведении испытаний в Китае российских тест-систем по выявлению коронавируса.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская после концерта в Ставрополе упрекнула журналистов
Выступление Любови Успенской состоялось в ставропольском Дворце культуры и спорта вечером 9 февраля.
Политика
Преемница Меркель отказалась идти в канцлеры
Гаджеты
AMD анонсировала конкурента NVIDIA Quadro P220
AMD анонсировала видеокарту Radeon Pro W5500, рассчитанную на профессионалов в области проектирования и производства, а также архитектуры и строительства.
Здоровье
Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Политика
Раскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина
Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Авто
Renault Duster оснастили новым турбодвигателем от Mercedes
Компания Renault презентовала на моторшоу Auto Expo 2020 в Индии новую версию кроссовера Renault Duster.
Авто
Российский завод Nissan может приостановить выпуск автомобилей в марте
В марте выпуск машин на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала фото в купальнике во время отдыха на Мальдивах
Популярная актриса Кристина Асмус в настоящее время наслаждается отдыхом на Мальдивах.
Игры
Продюсер DOOM Eternal: «Doom — вредная пища, и мы гордимся этим»
Исполнительный продюсер DOOM Eternal Марти Стреттон (Marty Stratton) в интервью Official Xbox Magazine с гордостью назвал предстоящую игру «вредной пищей» с большим количеством «питательных веществ».
Общество
Скончался российский разведчик Александр Голубев
Голубев ушёл из жизни на 84-м году жизни.
Здоровье
Просьбы российских детских онкологов остались без внимания Минздрава
Никто не обратил внимание на заявления онкологов, которые просили вернуть импортные медицинские препараты, так как дешёвые аналоги не оказывают эффективного лечения.В жертву принесены судьбы наших детей.