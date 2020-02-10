Защита осуждённых с приговором не согласна и планирует обжаловать решение суда. В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.

Армия и оружие В Идлибе сбит сирийский вертолет Вертолет армии Сирии был сбит в районе населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на источники.

Здоровье Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.

Политика Президентскую квоту в Совфеде могут увеличить до 30 сенаторов Рабочая группа по подготовке поправок к Основному закону РФ предложит увеличить до 30 число сенаторов по президентской квоте, передает ТАСС.

Общество Бесплатные сайты для россиян обойдутся в 150 миллиардов рублей в год По оценке комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям, бесплатный доступ к некоторым сайтам может обойтись компаниям более чем в 150 миллиардов рублей в год.

Музыка Писательница Ницой раскритиковала жюри отборочного тура Евровидения Скандальная украинская писательница Лариса Ницой обругала участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс Евровидение из-за русского языка.

Политика Зюганов: КПРФ не против бога в Конституции Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция не возражает против упоминания бога в Конституции страны, цитирует "Интерфакс".

Здоровье Заболевшую коронавирусом студентку выписали из больницы в Тюмени Китайскую студентку, заболевшую новым коронавирусом 2019-nCoV, выписали из больницы в Тюмени после выздоровления, сообщила глава областного департамента здравоохранения Инна Куликова, передает «РИА Новости».

Политика Украинские СМИ пишут об отставке главы офиса Зеленского По словам пяти источников «УП» («Украинская правда»), Богдан разговаривал о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 10 февраля, — говорится в заявлении.

Общество В ВОЗ назвали распространение коронавируса «верхушкой айсберга» Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса, процесс распространения вируса в ближайшее время может ускориться.

Авто В РФ появилась новая Kia Optima В продаже новинка появится в августе нынешнего года, однако, судя по тому, что она уже приехала в KIA Academy, принимать заказы на неё могут начать и раньше.