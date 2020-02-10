Общество
RT на русскомСуд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Защита осуждённых с приговором не согласна и планирует обжаловать решение суда. В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
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Суд приговорил пензенских фигурантов дела «Сети». Им назначили сроки до 18 лет
Фонтанка.Рувчера в 04:11
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В Белоруссии объявили, что местные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) будут закупать нефть у предприятий из России по ценам, свойственным мировому рынку.
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По оценке комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям, бесплатный доступ к некоторым сайтам может обойтись компаниям более чем в 150 миллиардов рублей в год.
Общество
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В минувшие выходные прокат в РФ возглавила лента «Хищные птицы»
Здоровье
Заболевшую коронавирусом студентку выписали из больницы в Тюмени
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Политика
Украинские СМИ пишут об отставке главы офиса Зеленского
По словам пяти источников «УП» («Украинская правда»), Богдан разговаривал о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 10 февраля, — говорится в заявлении.
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В ВОЗ назвали распространение коронавируса «верхушкой айсберга»
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса, процесс распространения вируса в ближайшее время может ускориться.
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Отец Нурмагомедова опроверг информацию о блокировке счетов сына
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В Астрахани СК проверит информацию о связи учительницы со школьником
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Преемница Меркель отказалась идти в канцлеры
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В Башкирии двухлетнего мальчика обнаружили ночью в сугробе
Двухлетнего мальчика нашли прошлой ночью в сугробе в Мелеузовском районе республики Башкортостан.
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В продаже новинка появится в августе нынешнего года, однако, судя по тому, что она уже приехала в KIA Academy, принимать заказы на неё могут начать и раньше.
Музыка
Анна Нетребко стала лауреатом музыкальной премии «Полар»
На сайте сообщается, что музыкальная премия вручается оперной певице Анне Нетребко. Премию также получила Дайан Уоррен.
Футбол
«Ливерпуль» не вернет Джеррарда, чтобы он получил медаль чемпиона АПЛ
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Шоу-бизнес
Мила Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
Голливудская атриса с русскими корнями Мила Йовович сообщила, что ее новорожденная дочь страдает от тяжелой формы желтухи.
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Старший внук Елизаветы II разводится с женой
Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет.
Гаджеты
Керамический смартфон Xiaomi Mi Mix 2S продают в РФ за полцены
Напомним, Xiaomi Mi Mix 2S на рынке доступен с 2018 года.