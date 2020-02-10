Общество

RT на русскомRT на русскомСуд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

Защита осуждённых с приговором не согласна и планирует обжаловать решение суда. В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
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«Сети» от 6 до 18

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Семерых фигурантов дела «Сети»* приговорили к заключению в колонии

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Обвиняемые по «пензенскому делу» получили до 18 лет колонии

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Новая газетавчера в 07:55

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Суд приговорил пензенских фигурантов дела «Сети». Им назначили сроки до 18 лет

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Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 11:05
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По словам пяти источников «УП» («Украинская правда»), Богдан разговаривал о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 10 февраля, — говорится в заявлении.
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Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»

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Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса, процесс распространения вируса в ближайшее время может ускориться.
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Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет.
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Инсайдер показал официальный трейлер линейки Samsung Galaxy S20

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