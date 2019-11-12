Общество
РБКЧлены крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир» получили от 7 до 19 лет
Мужчин признали виновными в организации или участии в террористической деятельности, совершении преступлений группой лиц, подготовке к преступлениям и насильственном захвате власти. Самые большие сроки получили Алиев и Бекиров — 19 и 18 лет соответственно.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:26, Ашберн
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