Политика
ИзвестияШестерых крымчан осудили за участие в террористической организации
К срокам от 7 до 19 лет колонии строгого режима приговорены шестеро жителей Крыма, обвиняемых в деятельности запрещенной в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир», передает ТАСС во вторник, 12 ноября. Муслим Алиев получил 19 лет колонии строгого режима.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:05, Ашберн
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:05, Ашберн
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Американская гимнастка погибла в результате падения с брусьев
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Впервые показана головка самонаведения украинской ракеты «Нептун»
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На Украине заявили о готовности к снятию санкций с России
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Задержанного в Израиле россиянина Алексея Буркова экстрадируют в настоящий момент в США.
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Врач отметил, что на основании сообщений из СМИ можно заключить, что у актрисы — вторичная глиобластома, «которая встречается реже, развивается медленнее и не столь опасна».
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Евросоюз утвердил проект системы ПРО с космическими компонентами
Проект создания противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER) для отражения новейших воздушных угроз утвержден Советом ЕС на уровне министров обороны.
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Индикатор доверия губернаторскому корпусу среди российских граждан вырос с 14 до 28 процентных пунктов (п.п.) с лета 2018 года.
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В Крым прибыла делегация иностранных журналистов
Крупная делегация иностранных журналистов прибыла в Крым с ознакомительным визитом, сообщил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
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Врач рассказал о вреде свеклы при некоторых болезнях
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Соловьев отреагировал на возбуждение СБУ уголовных дел против него
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине.
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