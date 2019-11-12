К срокам от 7 до 19 лет колонии строгого режима приговорены шестеро жителей Крыма, обвиняемых в деятельности запрещенной в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир», передает ТАСС во вторник, 12 ноября. Муслим Алиев получил 19 лет колонии строгого режима.

Шестерых крымчан осудили за участие в террористической организации

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