с чего всё началось

По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам. Наказание осужденные будут отбывать в колонии общего режима. Напомним, в феврале в Пензе Приволжский окружной военный суд вынес приговор семерым участникам сообщества.

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

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Путешествия В Турции рассказали о судьбе туристов с подозрением на коронавирус Отмечается, что при достижении температуры тела у туриста 37,8 градусов или в случае появления у него других симптомов в рамках бесконтактной термометрии, ему нужно будет бесплатно протестироваться на COVID-19. 3

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Культура Персонажи новых серий «Ну, погоди» останутся немыми Уже в этом году "Союзмультфильм" готовится представить перезапуск классического мультфильма "Ну, погоди".