В Кривом Роге суд признал виновным жителя Украины и назначил ему наказание в виде испытательного срока на один год за ношение футболки с гербом СССР. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на решение суда.

Суд вынес приговор украинцу за ношение футболки с гербом СССР

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