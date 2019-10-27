Общество

RT на русскомRT на русскомСуд вынес приговор украинцу за ношение футболки с гербом СССР

В Кривом Роге суд признал виновным жителя Украины и назначил ему наказание в виде испытательного срока на один год за ношение футболки с гербом СССР. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на решение суда.
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Суд вынес приговор украинцу за одежду с гербом СССР

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
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