Общество
RT на русскомСуд вынес приговор украинцу за ношение футболки с гербом СССР
В Кривом Роге суд признал виновным жителя Украины и назначил ему наказание в виде испытательного срока на один год за ношение футболки с гербом СССР. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на решение суда.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
Общество
Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
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«Сургутнефтегаз» поднялся на седьмое место по рыночной капитализации
«Сургутнефтегаз» занял седьмое место в рейтинге компаний России по рыночной капитализации, ее значения достигли 1,984 трлн руб.
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Дональд Трамп подтвердил смерть лидера «Исламского государства»
Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади был убит в Сирии во время спецоперации, которую проводили американские военные.
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«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5
Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на €5, а не на €25, как сообщалось ранее.
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Зеленский приехал на встречу с националистами в Золотом
Украинский лидер Владимир Зеленский приехал на встречу с националистами, которые занимают позиции в Золотом в районе разведения сил и средств, пишет ТАСС.
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Московский "Локомотив" и столичный "Спартак" объявили стартовые составы на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Стас Пьеха рассказал об инфаркте в 34 года
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
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Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Политика
Кадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ
Происшествия
В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына
Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
Футбол
Месси назвал Роналдо лучшим нападающим, которого он когда-либо видел
Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси отдал должное легендарному бразильскому нападающему Роналдо.
Игры
Большинство геймеров голосуют за оптические приводы в консолях
Как показал опрос, 60% европейских геймеров заявили, что вряд ли бы купили приставку, которая будет лишена оптического привода, и лишь 11% однозначно высказались за подобные устройства.
Общество
Отец рассказал о состоянии Бутиной
Валерий Бутин рассказал о состоянии здоровья своей дочери Марии Бутиной, депортированной из США, передает "Интерфакс".
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»
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В Сети показали, как «Нива» ускоряется до сотни за 2 секунды
Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Технологии
Tesla представила новое поколение солнечных панелей для крыш домов
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Фигурное катание
Фигуристка Трусова выиграла Гран-при Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей в женском индивидуальном разряде на этапе Грaн-при Skate Canada.
Космос
На клинописных табличках найдено самое древнее описание полярного сияния
Ассирийские таблички с упоминанием полярного сияния найдены японскими астрофизиками, сообщает 25 октября Live science.
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Назван лучший полезный фрукт для завтрака, снижающий сахар в крови
Шоу-бизнес
Наталья Рудова призвала к бойкоту всех шоу Малахова
Стоит напомнить, первую публикацию рудовой поддержала ее коллега, звезда «Универа» Настасья Самбурская, которая подтвердила, что тоже получала от Малахова предложения заняться эскортом.
Армия и оружие
Сирийская армия вышла к границе с Турцией
Игры
Состоялся релиз The Outer Worlds
Оценка игры на Metacritic – 86 из 100, критики называют The Outer Worlds одной из лучших игр студии Obsidian.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Хоккей
Овечкин признался в любви к шведскому форварду
Здоровье
Эксперты рассказали об опасности алюминиевой фольги
Употребление пищи, приготовленной в алюминиевой фольге, может быть опасным для здоровья, заявили эксперты.
Общество
В Петербурге рабочая неделя начнется с мокрого снега
В Петербурге рабочая неделя начнется с похолодания.