Общество
ВедомостиСуд вынес приговор владельцу крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров
По данным Group-IB, принимавшей участие в расследовании этого дела, Сайгин является владельцем крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров, состоявшей из ресурсов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их «зеркал».
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Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Наука
Рисунок охоты оборотней признали древнейшим произведением искусства
Исследователи полагают, что на рисунке изображены мифические существа – оборотни, охотящиеся на животных.
Происшествия
В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ
РБК со ссылкой на источники пишет, что неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова в приемной спецслужбы.
Общество
Правила выхода на пенсию изменятся в России
В 2021 году в России изменится возраст выхода на пенсию.
Общество
МВД хочет получить право изымать детей из семьи
МВД РФ просит наделить своих сотрудников правом изымать ребенка из семьи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов ведомства Станислава Колесника.
Общество
Путин пообещал сохранить школу, где учат родному алтайскому языку
На большой пресс-конференции Владимир Путин пообещал жителям Республики Алтай сохранить и восстановить единственную школу, где коренное население учат родному алтайскому языку.
Шоу-бизнес
Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены
Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
Авто
МВД назвало самые угоняемые марки машин в Москве
В числе автомобилей, которые чаще всего угоняют в Москве, оказались машины марок Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ, заявили «РИА Новости» в столичном ГУ МВД.
Экономика
Российские новостройки подорожали с начала года на 9%
Общество
Появятся ли в России торгцентры-призраки
Появятся ли в России торгцентры-призраки На рынке коммерческой недвижимости меняется эпоха.
Политика
Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента
В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
Кино
Джон Бойега раскритиковал фильм «Звёздные войны: Последние джедаи»
Джон Бойега, исполнивший в фильмах «Звёздные войны» роль Финна, раскритиковал подход к созданию картины «Последние джедаи».
Политика
Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной
Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Кино
Четвертая часть «Мажора» выйдет на экраны в 2021 году
Происшествия
В ДТП на Алтае погибли пять человек
По предварительным данным, в отечественном автомобиле находилось пять сотрудников полиции, четверо из которых погибли на месте ДТП, одна женщина госпитализирована.
Спорт
Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию
Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Кино
Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»
Фигурное катание
Траньков: в ФФККР не очень хорошо разбираются в соцсетях
Политика
Журналистам ограничили плакаты на пресс-конференции Путина
На пресс-конференции президента России Владимира Путина ввели ограничения по размерам плакатов.
Политика
«Путин устал и уходит?»: пресс-конференция президента за одну минуту
В Центре международной торговли завершилась большая пресс-конференция президента Владимира Путина 2019.
Шоу-бизнес
Наталья Фриске стала двойником покойной сестры
Наталья Фриске, сестра покойной Жанны Фриске, посетила мероприятие, организованное благотворительным фондом Эвелины Бледанс.
Политика
Госдеп пытается помешать «санкциям из ада» против России
Как передает издание, чиновник Госдепа заявляет, что администрация президента США Дональда Трампа "решительно выступает против" законопроекта о новых санкциях, если в него не будут внесены изменения.
Хоккей
ЦСКА обыграл СКА на футбольной арене в Санкт-Петербурге
Армия и оружие
Армия САР начала новую военную операцию в Идлибе
Сирийская правительственная армия приступила к новой военной операции на юго-востоке провинции Идлиб.
Гаджеты
Названа российская цена самого дорогого компьютера Apple
Компьютер Mac Pro появился в российской продаже. Стоимость самого дорогого варианта девайса Apple составит больше четырех миллионов рублей.
Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Политика
Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
Общество