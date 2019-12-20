Общество
РБКСуд вынес приговор владельцу онлайн-кинотеатров с пиратскими фильмами
Красногорский городской суд Московской области признал виновным владельца подпольных онлайн-кинотеатров и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участвовавшую в расследовании дела Group-IB.
Читать в источнике
Оценить118
Подробнее о событии
Показать все источники
В России впервые получил срок владелец пиратской сети онлайн-кинотеатров
Московский Комсомолецвчера в 16:59
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 05:18, Ашберн
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве
Происшествия
На трассе в Кузбассе столкнулись мазутовоз и бензовоз
Топливо разлилось и горит на участке федеральной трассы Р-255 в Кузбассе из-за столкновения мазутовоза и бензовоза, движение ограничено, информация о пострадавших и погибших уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Общество
В России предложили провести перепись сим-карт
Чернышов предложил ведомству три инициативы, направленные на борьбу с серыми сим-картами: запуск федеральной платформы-агрегатора для граждан и компаний для верификации сведений о количестве зарегистрированных карт, проведение всероссийской инвентаризации выданных действующих карт и усиление противодействия криминального оборота серых сим-карт.
Политика
Голикова объяснила разницу в зарплатах врачей в регионах
Врачи в российских регионах получают разную зарплату, так как оклады устанавливаются и на уровне субъекта, и на уровне руководителя медицинской организации.
Общество
Роман Вильфанд посоветовал москвичам забыть о снеге в ближайшие дни
При температуре до плюс шести градусов о снеге можно временно забыть, — резюмировал глава Гидрометцентра в интервью РИА Новости.
Общество
Счетная палата назвала лидирующие по числу долгостроев регионы России
Башкирия и Ямало-Ненецкий автономный округ являются лидерами среди российских регионов по количеству недостроенных объектов и вложенных в них денег на начало 2019 года.
Армия и оружие
Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет
19 декабря 2019 года исполнилось ровно 80 лет с того момента, когда легендарный танк Т-34 поступил на вооружение Красной Армии.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Кино
Умерла актриса, сыгравшая девушку Бонда
Оже прославилась, сыграв девушку Джеймса Бонда Доминик Дерваль в картине «Шаровая молния». Роль спецагента тогда исполнял Шон Коннери.
Шоу-бизнес
Нюша рассказала о домогательствах продюсера-педофила
Через какое-то время певица рассказала обо всем отцу, который был поражен тем, что произошло.
Общество
Глава МИДа Сергей Лавров предложил разорвать договор с Бермудами о регистрации самолетов российских авиакомпаний
Чтобы перевести самолеты из иностранных реестров в российский министр иностранных дел Сергей Лавров, как пишет РБК, предложил расторгнуть межправительственное соглашение с Бермудами.
Происшествия
В доме у предполагаемого стрелка с Лубянки нашли винтовки и патроны
Следователи обнаружили четыре винтовки и травматический пистолет при обысках в доме у Евгения Манюрова, которого СМИ называют человеком, открывшим стрельбу на Лубянке 19 декабря.
Единоборства
Сехудо отказался от чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе
Шоу-бизнес
Софья Эрнст перестала скрывать третью беременность
Супруга генерального продюсера Первого канала Константина Эрнста Софья накануне появилась на премьере фильма «Союз спасения», где она сыграла главную роль.
Политика
Путин заявил о стремлении заключить соглашение по газу с Украиной
Россия будет стремиться заключить соглашение по транзиту газа с Украиной, заявил российский лидер Владимир Путин.
Армия и оружие
В Польше российские МиГ-29 предпочли американским F-35
Экономика
Появятся ли в России торгцентры-призраки
Появятся ли в России торгцентры-призраки На рынке коммерческой недвижимости меняется эпоха.
Гаджеты
Как разогнать 49-долларовый процессор Athlon 3000G до 5 ГГц
Разгон производился на системной плате Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WIFI с использованием оперативной памяти Team Xtreem.
Политика
Видеоконференция по обмену пленными в Донбассе пройдет 23 декабря
Видеоконференция контактной группы по Донбассу пройдет 23 декабря 2019 года. На ней стороны обсудят обмен пленными.
Общество
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
Общество
Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США
Суд в Италии постановил экстрадировать топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в США из-за обвинений в промышленном шпионаже.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
В Нижнем Новгороде проходит один из этапов полевых испытаний боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация».
Политика
Городской голова Калуги ушёл в отставку
Сегодня городской голова Калуги Дмитрий Разумовский ушел со своего поста.
Политика
На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими
«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.
Экономика
ВТБ решил продать долю в зерновом бизнесе
ВТБ до конца текущего года намерен продать долю в зерновом бизнесе.
Хоккей
Овечкин занял третье место в рейтинге лучших игроков НХЛ десятилетия
Российский хоккеист Александр Овечкин появился в списке 100 лучших игроков НХЛ десятилетия.