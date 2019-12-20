Красногорский городской суд Московской области признал виновным владельца подпольных онлайн-кинотеатров и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участвовавшую в расследовании дела Group-IB.

Происшествия На трассе в Кузбассе столкнулись мазутовоз и бензовоз Топливо разлилось и горит на участке федеральной трассы Р-255 в Кузбассе из-за столкновения мазутовоза и бензовоза, движение ограничено, информация о пострадавших и погибших уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

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Политика Голикова объяснила разницу в зарплатах врачей в регионах Врачи в российских регионах получают разную зарплату, так как оклады устанавливаются и на уровне субъекта, и на уровне руководителя медицинской организации.

Общество Счетная палата назвала лидирующие по числу долгостроев регионы России Башкирия и Ямало-Ненецкий автономный округ являются лидерами среди российских регионов по количеству недостроенных объектов и вложенных в них денег на начало 2019 года.

Армия и оружие Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет 19 декабря 2019 года исполнилось ровно 80 лет с того момента, когда легендарный танк Т-34 поступил на вооружение Красной Армии.

Общество ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.

Кино Умерла актриса, сыгравшая девушку Бонда Оже прославилась, сыграв девушку Джеймса Бонда Доминик Дерваль в картине «Шаровая молния». Роль спецагента тогда исполнял Шон Коннери.

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