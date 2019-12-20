Общество

РБКРБКСуд вынес приговор владельцу онлайн-кинотеатров с пиратскими фильмами

Красногорский городской суд Московской области признал виновным владельца подпольных онлайн-кинотеатров и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участвовавшую в расследовании дела Group-IB.
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В России впервые осудили владельца пиратской сети онлайн-кинотеатров

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Суд вынес приговор владельцу онлайн-кинотеатров с пиратскими фильмами

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В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
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Суд в Италии постановил экстрадировать топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в США из-за обвинений в промышленном шпионаже.
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В Нижнем Новгороде проходит один из этапов полевых испытаний боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация».
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Городской голова Калуги ушёл в отставку

Сегодня городской голова Калуги Дмитрий Разумовский ушел со своего поста.
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