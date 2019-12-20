Общество

РБКРБКСуд вынес приговор владельцу онлайн-кинотеатров с пиратскими фильмами

Красногорский городской суд Московской области признал виновным владельца подпольных онлайн-кинотеатров и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участвовавшую в расследовании дела Group-IB.
Читать в источнике
Комментировать71

Подробнее о событии

В России впервые осудили владельца пиратской сети онлайн-кинотеатров

РИА Новости04:25

В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров

ТАССвчера в 22:04

Суд вынес приговор владельцу онлайн-кинотеатров с пиратскими фильмами

РБКвчера в 23:04

В России вынесли первый в судебной практике приговор по делу о сети пиратских онлайн-кинотеатров

Эхо Москвы02:00

В России впервые получил срок владелец пиратской сети онлайн-кинотеатров

Московский Комсомолецвчера в 16:59

Суд вынес приговор владельцу крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров

Ведомостивчера в 16:05

В подпольном онлайн-кинотеатре прокрутили приговор

Коммерсантъвчера в 16:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 06:54, Ашберн
Общество

В РЖД рассказали о жилье на территории Рижского грузового двора

Ранее в пятницу стало известно, что японская Nikken Sekkei стала победителем конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора в Москве со строительством нового офиса РЖД.
РИА Новости 06:29
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru 05:35
Происшествия

В центре Москвы возобновилась стрельба

Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщал, что нападавшие открыли стрельбу в приемной спецслужбы, после чего перестрелка продолжилась на парковке у здания.
РБК вчера в 12:37
Общество

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости вчера в 07:03
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала, как нарядила елку с дочерью и мужем

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз. На свет появилась девочка, которую назвали Марией.
Летидор 18 декабря в 01:24
Происшествия

В Ростове задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней давности

Правоохранители задержали в Ростове-на-Дону подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, совершенном более 12 лет назад, сообщает СУСК России по Ростовской области.
РИА Новости 06:40
Здоровье

Бокерия рассказал, что поможет сохранить здоровье

Залогом хорошего здоровья и самочувствия человека являются здоровый сон, умеренность в питании, хорошее настроение и интересное занятие в жизни, рассказал в интервью ТАСС почетный президент Национального медицинского исследовательского центра кардиохирургии им. Бакулева, кардиохирург Лео Бокерия, который 22 декабря отметит 80-летие.
ТАСС 06:28
Политика

Источник сообщил о возможной выплате «Газпромом» Украине $3 миллиардов

"Газпром" может выплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщил РИА Новости источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.
РИА Новости 05:28
Общество

Любовь Соболь пожаловалась в СК на Евгения Пригожина

Дождь 05:23
Экономика

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
РБК 18 декабря в 10:47
Шоу-бизнес

Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Shraibikus News 18 декабря в 12:06
Происшествия

На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе

Следователи начали проверку по факту регулярного физического и психического насилия в школе группой учеников над 15-летним подростком в Алтайском крае, мальчик госпитализирован с сотрясением мозга.
ТАСС 03:53
Культура

Собчак запустит шоу на Первом канале

На Первом канале выйдет новое шоу телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает проект «Подъем» со ссылкой на источник, участвующий в съемках.
Lenta.ru 18 декабря в 09:16
Происшествия

Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ

Жителя американского штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ местной церкви, сообщает газета Des Moines Register.
РИА Новости 06:10
Общество

В Москве врачи провели мужчине эпиляцию гортани

Столичные врачи сделали мужчине эпиляцию гортани, чтобы удалить выросшие в трахее пациента волосы.
Москва 24 04:05
Политика

Глава Калуги Дмитрий Разумовский ушел в отставку

Губернатор Анатолий Артамонов поблагодарил Дмитрия Разумовского за его деятельность в должности главы областного центра.
RuNews24.ru 06:09
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Единоборства

Генри Сехудо отказался от пояса UFC в наилегчайшем весе

Журналист Ариэль Хельвани в своем твиттере сообщил, что американский боец UFC Генри Сехудо отказался от одного из своих титулов.
Sports.ru 02:25
Политика

Ведущий НТВ назвал позорищем поведение журналистов перед Путиным

Телеведущий Андрей Норкин назвал цирком поведение журналистов на пресс-конференции президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 05:50
Технологии

Facebook разрабатывает собственную ОС

Компания Facebook разрабатывает собственную операционную систему, которая может в один прекрасный день уменьшить её зависимость от Android.
3DNews 04:22
Политика

США создают фонд в $1 млрд «для изменения реальности в Европе»

В рамках создаваемого фонда предполагается выделение финансирования в размере $1 млрд для энергетических проектов в Европе в течение следующих 4 лет.
Вести.Финанс вчера в 11:21
Космос

Корабль Starliner впервые стартовал к МКС в беспилотном режиме

Новый американский корабль Starliner, разработанный корпорацией Boeing, впервые был запущен в пятницу в беспилотном режиме к Международной космической станции (МКС).
ТАСС 06:39
Общество

Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
РИА Новости 02:33
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
Экономика

Средняя зарплата в Карелии вновь выросла

Средняя зарплата в Карелии в очередной раз выросла. Такой информацией поделился Карелиястат.
Петрозаводск говорит 06:33
Происшествия

Бастрыкин заверил, что стрельба на Лубянке будет детально расследована

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заверил, что произошедшее накануне нападение на сотрудников ФСБ в Москве будет тщательно и детально расследовано.
ТАСС 06:41
Происшествия

В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП

Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Российская газета 04:36
Гаджеты

Apple представила компьютер по цене однокомнатной квартиры

News.ru вчера в 07:48
Фигурное катание

Глейхенгауз высказал мнение о четверных прыжках в фигурном катании

RT на русском 05:21
Спорт

WADA назвало страны, нарушавшие антидопинговые правила чаще России

В 2017 году итальянские спортсмены нарушали антидопинговые правила в два раза чаще, чем спортсмены из России.
REGNUM 05:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное