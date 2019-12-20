Красногорский городской суд Московской области признал виновным владельца подпольных онлайн-кинотеатров и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участвовавшую в расследовании дела Group-IB.

Общество В РЖД рассказали о жилье на территории Рижского грузового двора Ранее в пятницу стало известно, что японская Nikken Sekkei стала победителем конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора в Москве со строительством нового офиса РЖД.

Происшествия В центре Москвы возобновилась стрельба Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщал, что нападавшие открыли стрельбу в приемной спецслужбы, после чего перестрелка продолжилась на парковке у здания.

Здоровье Бокерия рассказал, что поможет сохранить здоровье Залогом хорошего здоровья и самочувствия человека являются здоровый сон, умеренность в питании, хорошее настроение и интересное занятие в жизни, рассказал в интервью ТАСС почетный президент Национального медицинского исследовательского центра кардиохирургии им. Бакулева, кардиохирург Лео Бокерия, который 22 декабря отметит 80-летие.

Политика Источник сообщил о возможной выплате «Газпромом» Украине $3 миллиардов "Газпром" может выплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщил РИА Новости источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.

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Происшествия На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе Следователи начали проверку по факту регулярного физического и психического насилия в школе группой учеников над 15-летним подростком в Алтайском крае, мальчик госпитализирован с сотрясением мозга.

Культура Собчак запустит шоу на Первом канале На Первом канале выйдет новое шоу телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает проект «Подъем» со ссылкой на источник, участвующий в съемках.

Происшествия Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ Жителя американского штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ местной церкви, сообщает газета Des Moines Register.

Политика Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.

Технологии Facebook разрабатывает собственную ОС Компания Facebook разрабатывает собственную операционную систему, которая может в один прекрасный день уменьшить её зависимость от Android.

Общество Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.