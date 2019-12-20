Общество
РБКСуд вынес приговор владельцу онлайн-кинотеатров с пиратскими фильмами
Красногорский городской суд Московской области признал виновным владельца подпольных онлайн-кинотеатров и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участвовавшую в расследовании дела Group-IB.
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В России впервые получил срок владелец пиратской сети онлайн-кинотеатров
Московский Комсомолецвчера в 16:59
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Общество
В РЖД рассказали о жилье на территории Рижского грузового двора
Ранее в пятницу стало известно, что японская Nikken Sekkei стала победителем конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора в Москве со строительством нового офиса РЖД.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Происшествия
В центре Москвы возобновилась стрельба
Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщал, что нападавшие открыли стрельбу в приемной спецслужбы, после чего перестрелка продолжилась на парковке у здания.
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала, как нарядила елку с дочерью и мужем
Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз. На свет появилась девочка, которую назвали Марией.
Происшествия
В Ростове задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней давности
Правоохранители задержали в Ростове-на-Дону подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, совершенном более 12 лет назад, сообщает СУСК России по Ростовской области.
Здоровье
Бокерия рассказал, что поможет сохранить здоровье
Залогом хорошего здоровья и самочувствия человека являются здоровый сон, умеренность в питании, хорошее настроение и интересное занятие в жизни, рассказал в интервью ТАСС почетный президент Национального медицинского исследовательского центра кардиохирургии им. Бакулева, кардиохирург Лео Бокерия, который 22 декабря отметит 80-летие.
Политика
Источник сообщил о возможной выплате «Газпромом» Украине $3 миллиардов
"Газпром" может выплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщил РИА Новости источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.
Экономика
Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения
Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Происшествия
На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе
Следователи начали проверку по факту регулярного физического и психического насилия в школе группой учеников над 15-летним подростком в Алтайском крае, мальчик госпитализирован с сотрясением мозга.
Культура
Собчак запустит шоу на Первом канале
На Первом канале выйдет новое шоу телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает проект «Подъем» со ссылкой на источник, участвующий в съемках.
Происшествия
Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ
Жителя американского штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ местной церкви, сообщает газета Des Moines Register.
Общество
В Москве врачи провели мужчине эпиляцию гортани
Столичные врачи сделали мужчине эпиляцию гортани, чтобы удалить выросшие в трахее пациента волосы.
Политика
Глава Калуги Дмитрий Разумовский ушел в отставку
Губернатор Анатолий Артамонов поблагодарил Дмитрия Разумовского за его деятельность в должности главы областного центра.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Единоборства
Генри Сехудо отказался от пояса UFC в наилегчайшем весе
Журналист Ариэль Хельвани в своем твиттере сообщил, что американский боец UFC Генри Сехудо отказался от одного из своих титулов.
Политика
Ведущий НТВ назвал позорищем поведение журналистов перед Путиным
Телеведущий Андрей Норкин назвал цирком поведение журналистов на пресс-конференции президента России Владимира Путина.
Технологии
Facebook разрабатывает собственную ОС
Компания Facebook разрабатывает собственную операционную систему, которая может в один прекрасный день уменьшить её зависимость от Android.
Политика
США создают фонд в $1 млрд «для изменения реальности в Европе»
В рамках создаваемого фонда предполагается выделение финансирования в размере $1 млрд для энергетических проектов в Европе в течение следующих 4 лет.
Космос
Корабль Starliner впервые стартовал к МКС в беспилотном режиме
Новый американский корабль Starliner, разработанный корпорацией Boeing, впервые был запущен в пятницу в беспилотном режиме к Международной космической станции (МКС).
Общество
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
Происшествия
В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen
По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
Экономика
Средняя зарплата в Карелии вновь выросла
Средняя зарплата в Карелии в очередной раз выросла. Такой информацией поделился Карелиястат.
Происшествия
Бастрыкин заверил, что стрельба на Лубянке будет детально расследована
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заверил, что произошедшее накануне нападение на сотрудников ФСБ в Москве будет тщательно и детально расследовано.
Происшествия
В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП
Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Гаджеты
Apple представила компьютер по цене однокомнатной квартиры
Фигурное катание
Глейхенгауз высказал мнение о четверных прыжках в фигурном катании
Спорт
WADA назвало страны, нарушавшие антидопинговые правила чаще России
В 2017 году итальянские спортсмены нарушали антидопинговые правила в два раза чаще, чем спортсмены из России.