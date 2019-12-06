Происшествия
ВедомостиСуд вынес приговоры еще трем фигурантам «московского дела»
Мещанский суд Москвы вынес приговоры еще трем фигурантам «московского дела», передает «Медиазона». Егор Лесных, Максим Мартинцов и Александр Мыльников были признаны виновными в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК).
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Экономика
Бизнесу предложили инвестировать в нацпроекты через аналоги трастов
Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.
Политика
На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»
Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
Политика
В правительстве прокомментировали «расследование» про жену Медведева
Пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы кабмина Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова рассталась с Маджидом Гиагиа
В любом случае, ясно, что красивая пара Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа распалась.
Общество
Матвиенко раскритиковала Минсельхоз за импортные семена
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала возмущение низкой активностью российского Минсельхоза по преодолению катастрофического положения в отечественном семеноводстве.
Шоу-бизнес
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.
Политика
Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
Футбол
Сергей Семак: «Восхищаюсь профессионализмом Краневиттера»
Фигурное катание
Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Общество
Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"
Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
Кино
IMDb назвал самых популярных актеров и актрис 2019 года
Портал о кинематографе назвал десятку самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Спорт
Глава МОК примет любое решение WADA по России
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что подчинится решению Всемирного антидопингового агентства по «российскому вопросу», согласно стандарту по соответствию возглавляемой им организации.
Политика
Убийство специального назначения. Расстрел чеченского беженца в Берлине все-таки связан с ФСБ
Генеральная прокуратура Германии предполагает, что россиянин, застреливший в Берлине чеченского беженца, связан с ФСБ России.
Экономика
Госдума с 1 января увеличивает МРОТ на 850 рублей
Размер минимальной зарплаты вырастет с 1 января 2020 года, сообщает ТАСС.Закон об увеличении МРОТ до 12 130 рублей парламентарии приняли на пленарном заседании во втором чтении в четверг, 5 декабря.
Здоровье
Онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак
«Если, например, ваш отец умер от рака в 56 лет, вам необходимо начинать проходить обследование каждый год после 46 лет», — уточняет Аллахвердян.
Армия и оружие
Создание двигателя второго этапа Су-57 затянулось
Судя по опубликованному комментарию к заказу No 31908608459, в 2020 году российские конструкторы планируют только окончить тестирования форсажной камеры, что представляет собой лишь один из пунктов создания двигателя.
Авто
Назвали цены на бюджетный аналог внедорожника Toyota Land Cruiser 200
Китайская компания Hengtian объявила цены на свой новый внедорожник L4600, являющийся аналогом Toyota Land Cruiser 200.
Общество
Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике
Композитор Раймонд Паулс заявил РБК, что российская публика отзывчивее, чем латышская.
Общество
Украина поставила России условие по газовым спорам
Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита.
Авто
В Женеве представят электрический суперкар-внедорожник
Открытый показ купе пройдет следующей весной на автосалоне в Женеве.
Общество
Грета Тунберг: нет реальных результатов экоактивизма
На 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) в Мадриде шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что продолжать борьбу за окружающую среду простыми демонстрациями и забастовками бессмысленно, сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.
Футбол
Лукаку и Смоллинг раскритиковали Corriere dello Sport за заголовок
Нападающий миланского футбольного клуба "Интер" Ромелу Лукаку и защитник "Ромы" Крис Смоллинг выступили с критикой в адрес итальянского издания Corriere dello Sport, которое опубликовало провокационный заголовок на первой полосе.
Шоу-бизнес
Пугачева посетила московскую премьеру фильма о своем концерте
В столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Тот самый концерт», на мероприятии присутствовала главная героиня картины Алла Пугачева.
Наука
В Антарктиде у полярников после 14 месяцев уменьшился мозг
Немецкие ученые од руководством Симоны Кюн (Simone Kühn) из Института развития человека Макса Планка в Берлине обнаружили, что за 14 месяцев у участников экспедиции в Антарктиду уменьшился объем мозга.
Авто
Kia сертифицировала кроссовер Seltos для России
Компания Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Энергетика
В Госдуме оценили решение ОПЕК+ сократить добычу нефти
Ранее страны ОПЕК+ договорились о дополнительном снижении добычи нефти в первом квартале 2020 года в объеме 500 тысяч баррелей в сутки.
Политика
Украина запретит гражданам ездить в Россию по внутренним паспортам
Дипломат отметил, что инициатива вызвана тем, что визит граждан в Россию «несёт угрозу государственной безопасности Украины».
Баскетбол
«Химки» проиграли «Барселоне» в Евролиге
Баскетболисты подмосковных "Химок" потерпели поражение от испанской "Барселоны" в матче 12-го тура Евролиги.
Футбол
«Арсенал» разгромил «Локомотив» 4:0
Тульский "Арсенал" одержал оглушительную победу в матче против московского "Локомотива". Клубы встретились в Туле 6 декабря.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют аномальную температуру в декабре
Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие десять дней на большей части территории России прогнозируется значительное превышение температурной нормы, которое обозначается красным цветом.