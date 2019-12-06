Происшествия

ВедомостиВедомостиСуд вынес приговоры еще трем фигурантам «московского дела»

Мещанский суд Москвы вынес приговоры еще трем фигурантам «московского дела», передает «Медиазона». Егор Лесных, Максим Мартинцов и Александр Мыльников были признаны виновными в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК).
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Суд вынес приговор еще троим фигурантам «московского дела»

Коммерсантъ12:30

Обвиняемые в нападении на росгвардейца получили от 2,5 до 3 лет колонии

РАПСИ12:45

Трёх участников акции 27 июля признали виновными в нападении на силовиков

News.ru11:41

Участники акции 27 июля в Москве Лесных и Мартинцов приговорены к 3 и 2,5 года колонии

Москва 2412:35

Алексей Миняйло задержан в Мещанском суде за нарушение порядка

ТАСС12:59

Участники незаконной акции в Москве получили реальные и условные сроки

РИА Новости12:35

Фигуранты «московского дела» Егор Лесных и Максим Мартинцов получили реальные сроки – 3 года и 2,5 года колонии

Эхо Москвы12:29
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:04, Ашберн
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Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
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Специалисты Роскачества протестировали наушники прошлых лет с новинками и определили, стоит ли менять старые девайсы на новые.
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На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»

Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
РБК 12:48
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Президент «Реала» предложил создать европейскую суперлигу

Президент «Реала» Флорентино Перес предлагает реформировать европейский футбол, информирует New York Times.
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Зенит — Динамо 3:0 (2-й тайм)

Газета.Ru 12:23
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«Челси» потратит 150 миллионов фунтов на зимние трансферы

Дисциплинарный и апелляционный комитеты ФИФА заявили, что лондонский клуб нарушил 150 правил, оформляя переходы порядка 70 игроков до 18-и лет.
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Торнтон ударил вратаря «Каролины» Мразека кулаком в голову

Чешский вратарь махнул клюшкой в сторону форварда. После этого Торнтон ударил Мразека кулаком в голову.
Sports.ru 02:50
Происшествия

В Липецке школьник упал с балкона 16-го этажа

В Липецке устанавливаются обстоятельства смерти 12-летнего школьника, упавшего с 16-го этажа дома на улице Зои Космодемьянской.
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Amazon купил права на сериал Богомолова «Содержанки»

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Число жертв стрельбы на авиабазе во Флориде возросло до двух человек

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Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"

Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
РИА Новости 07:50
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию

Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
StarHit.ru 10:00
Армия и оружие

Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
КП - Донецк 04 декабря в 09:38
Наука

Финны сделали оптоволокно из целлюлозы

Ханнес Орелма (Hannes Orelma) с коллегами из технического исследовательского центра Финляндии VTT создали оптическое волокно из восстановленной целлюлозы в качестве основы с высоким показателем преломления, покрытой ацетатом целлюлозы с низким показателем, и проверили его способность проводить свет для детектирования изменения влажности.
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Политика

МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа

В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
Газета.Ru 12:15
Политика

Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, на полях саммита «нормандской четверки».
РБК 08:06
Общество

Чиновница из Ленобласти матом посоветовала молодежи больше работать

Начальник отдела по молодежной политике администрации города атомщиков Сосновый Бор (Ленинградская область) в нецензурной форме посоветовала молодежи больше работать, чтобы добиться успеха в жизни.
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Происшествия

Умер избитый подростками за украинский язык волонтер

На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.
Lenta.ru 12:16
Энергетика

Новак рассказал о договоренности стран ОПЕК+ сократить добычу нефти

Обязательство России по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в первом квартале 2020 года составит 300 тысяч баррелей в сутки, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новости 10:24
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака из-за задержки закона о счетчиках

Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
РИА Новости 09:20
Единоборства

Стали известны гонорары Джошуа и Руиса за бой

Sport.ru 11:00
Общество

Патриарх Кирилл мог пользоваться бывшим самолетом ВТБ

Патриарх Кирилл летал на самолете Gulfstream G450 стоимостью 43 миллиона долларов, утверждается в расследовании сайта The Bell.
Эхо Москвы 09:00
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от новых исков к «Газпрому»

В ноябре этого года «Нафтогаз» подал очередной иск против «Газпрома» с требованием порядка $12 млрд компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф.
Известия 11:52
Экономика

Медведев оценил рост экономики России

Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента.
Lenta.ru вчера в 04:13
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 11:30
Авто

Снижение продаж легковых автомобилей в РФ в ноябре ускорилось до 6,4%

В январе-ноябре продажи легковых автомобилей и LCV снизились на 2,8% - до 1 млн 580,297 тыс. против 1 млн 625,351 тыс. за 11 месяцев 2018 года.
Финмаркет вчера в 04:45
Гаджеты

Nokia представила смартфон Nokia 2.3 на чистом Android

Компания HMD Global провела презентацию смартфона Nokia 2.3, который создавали в рамках программы Android One.
Astera вчера в 16:37
Здоровье

ВОЗ: в 2018 году от кори умерли 140 тысяч человек

В 2018 году наихудшая ситуация с корью сложилась в Либерии, Украине, Демократической Республике Конго, Магадаскаре и Сомали: на эти пять стран, по данным ВОЗ, пришлась половина случаев инфицирования.
Vademecum 10:23
Футбол

Карлос Тевес: «В „МЮ“ все смеялись над моей машиной. Руни встал и подарил мне свой „Ламборгини“»

Матч ТВ 12:25
Общество

Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой

Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
Газета.Ru 01:16
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