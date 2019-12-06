Происшествия
ВедомостиСуд вынес приговоры еще трем фигурантам «московского дела»
Мещанский суд Москвы вынес приговоры еще трем фигурантам «московского дела», передает «Медиазона». Егор Лесных, Максим Мартинцов и Александр Мыльников были признаны виновными в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК).
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Футбол
«Арсенал» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли московский «Локомотив» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кино
Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма
Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Фигурное катание
Российская фигуристка установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в финале Гран-при в итальянском Турине.
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«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Политика
Порошенко предложил построить стену на границе с Россией
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киеву необходимо строить стену на границе с Россией, а не с Донбассом.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Политика
На Украине начали готовить марш на Крым
Запрещенная в России организация «Меджлис крымскотатарского народа» намерена организовать марш на Крым.
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Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться
Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Энергетика
Украина поставила России условие по газовым спорам
Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита.
Политика
Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
Экономика
Курс доллара: следующая неделя может стать самой важной в этом году
Что касается курса американского доллара, то его ослабление началось уже на этой неделе.
Политика
Лавров рассказал об ожиданиях России от «нормандского саммита»
Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию на востоке Украине пройдет 9 декабря в Париже.
Политика
Стала известна реакция Медведева на ролики Навального
Премьер-министр Дмитрий Медведев не отвечает на «провокации» оппозиционера Алексея Навального, а в правительстве расследование о самолете, которым якобы пользуется супруга премьер-министра, считают «опусом» и «манипулированием неподтвержденной информацией», заявил «Ленте.ру» пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
Общество
В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
Технологии
Квантовое превосходство: что это значит
Не столь давно всеми известной компанией Google было сделано неоднозначное объявление, вызвавшее бурю различных эмоций: им удалось достигнуть квантового превосходства.
Здоровье
Около трех миллионов россиян ежегодно страдают от врачебных ошибок
Из 28 млн случаев госпитализации в России 2—3 млн заканчиваются неблагополучно. Чаще всего такие прецеденты связаны с врачебными ошибками.
Происшествия
В Екатеринбурге загорелось трехэтажное офисное здание
Спасатели передают, что происходит открытое горение в помещениях третьего этажа и кровли здания.
Политика
Порошенко предостерег Зеленского от встречи с Путиным один на один
Бывший президент Украины Петр Порошенко предостерег Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным один на один, которая запланирована на полях саммита «нормандской четверки».
Политика
В Кремле прокомментировали дело Егора Жукова
Дело молодого блогера и студента ВШЭ Егора Жукова прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Политика
МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа
В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
Культура
Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video
Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
Шоу-бизнес
Певица МакSим показала помолвочное кольцо
По всей видимости, в ближайшее время состоится свадьба певицы МакSим.
Кино
Опубликован трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде
Лента получила название «Не время умирать» и станет 25-й в серии. Фильм снимали в Лондоне, Норвегии, Италии и на Ямайке.
Спорт
Юрий Борзаковский подал в отставку с поста вице-президента ВФЛА
Юрий Борзаковский подал в отставку с должности вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).