Происшествия

ВедомостиВедомостиСуд вынес приговоры еще трем фигурантам «московского дела»

Мещанский суд Москвы вынес приговоры еще трем фигурантам «московского дела», передает «Медиазона». Егор Лесных, Максим Мартинцов и Александр Мыльников были признаны виновными в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК).
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Обвиняемые по «московскому делу» Лесных, Мартинцов и Мыльников получили от условного срока до трех лет колонии

Медиазона12:27

Сразу пять приговоров вынесли сегодня столичные суды по «московскому делу»

Эхо Москвы14:30

Участники незаконной акции в Москве получили реальные и условные сроки

РИА Новости12:35

Участники акции 27 июля в Москве Лесных и Мартинцов приговорены к 3 и 2,5 годам колонии

Москва 2412:35

Алексей Миняйло задержан в Мещанском суде за нарушение порядка

ТАСС12:59

Алексея Миняйло задержали на суде за попытку поддержать осуждённых

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Обвиняемые в нападении на росгвардейца получили от 2,5 до 3 лет колонии

РАПСИ12:45
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Футбол

«Арсенал» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

Футболисты тульского «Арсенала» обыграли московский «Локомотив» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма

Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Piter.tv 00:01
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Новак рассказал о договоренности стран ОПЕК+ сократить добычу нефти

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В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

ТАСС вчера в 11:55
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Российская фигуристка установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в финале Гран-при в итальянском Турине.
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«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

РИА Новости 04 декабря в 09:19
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Порошенко предложил построить стену на границе с Россией

Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киеву необходимо строить стену на границе с Россией, а не с Донбассом.
Газета.Ru 13:58
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Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

RT на русском 01:10
Политика

На Украине начали готовить марш на Крым

Запрещенная в России организация «Меджлис крымскотатарского народа» намерена организовать марш на Крым.
Lenta.ru 10:59
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Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться

Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Вечерняя Москва 09:20
Энергетика

Украина поставила России условие по газовым спорам

Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита.
Lenta.ru 13:03
Политика

Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
RT на русском 09:13
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

ТАСС 10:11
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Хусаинов: судья мне рассказывал, как его нокаутировали в раздевалке «Динамо»

Чемпионат 13:25
Экономика

Курс доллара: следующая неделя может стать самой важной в этом году

Что касается курса американского доллара, то его ослабление началось уже на этой неделе.
Expert.ru 04:30
Политика

Лавров рассказал об ожиданиях России от «нормандского саммита»

Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию на востоке Украине пройдет 9 декабря в Париже.
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Политика

Стала известна реакция Медведева на ролики Навального

Премьер-министр Дмитрий Медведев не отвечает на «провокации» оппозиционера Алексея Навального, а в правительстве расследование о самолете, которым якобы пользуется супруга премьер-министра, считают «опусом» и «манипулированием неподтвержденной информацией», заявил «Ленте.ру» пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Lenta.ru 14:30
Политика

В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ 04 декабря в 16:41
Общество

В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
РИА Новости 01:43
Технологии

Квантовое превосходство: что это значит

Не столь давно всеми известной компанией Google было сделано неоднозначное объявление, вызвавшее бурю различных эмоций: им удалось достигнуть квантового превосходства.
Goroday.ru 04 декабря в 15:55
Происшествия

Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

RT на русском 05:14
Здоровье

Около трех миллионов россиян ежегодно страдают от врачебных ошибок

Из 28 млн случаев госпитализации в России 2—3 млн заканчиваются неблагополучно. Чаще всего такие прецеденты связаны с врачебными ошибками.
URA.Ru 04 декабря в 20:17
Происшествия

В Екатеринбурге загорелось трехэтажное офисное здание

Спасатели передают, что происходит открытое горение в помещениях третьего этажа и кровли здания.
Российская газета 08:24
Политика

Порошенко предостерег Зеленского от встречи с Путиным один на один

Бывший президент Украины Петр Порошенко предостерег Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным один на один, которая запланирована на полях саммита «нормандской четверки».
Рифей-Пермь 05:17
Политика

В Кремле прокомментировали дело Егора Жукова

Дело молодого блогера и студента ВШЭ Егора Жукова прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец вчера в 14:27
Политика

МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа

В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
Газета.Ru 12:15
Культура

Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video

Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
Adindex.ru вчера в 21:53
Шоу-бизнес

Певица МакSим показала помолвочное кольцо

По всей видимости, в ближайшее время состоится свадьба певицы МакSим.
МонаВиста 12:27
Кино

Опубликован трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде

Лента получила название «Не время умирать» и станет 25-й в серии. Фильм снимали в Лондоне, Норвегии, Италии и на Ямайке.
Говорит Москва 04 декабря в 10:07
Спорт

Юрий Борзаковский подал в отставку с поста вице-президента ВФЛА

Юрий Борзаковский подал в отставку с должности вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
ТАСС Спорт 13:27
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