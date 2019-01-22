Общество

КоммерсантъКоммерсантъСуд в Ульяновске обязал заблокировать приложение iHerb в России

Ульяновский областной суд потребовал от компании-владельца iHerb заблокировать доступ к приложению американского онлайн-магазина на территории России. Основание для судебного решения — реализация компанией небезопасной продукции.
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Ульяновский областной суд обяжет компанию «АйЭрб Инк» удалить приложение iHerb из магазинов мобильных приложений

Ulpressa00:45

Областной суд постановил заблокировать приложение магазина Iherb

Ульяновск онлайн00:56

Ульяновский облсуд запретил в России приложение магазина витаминов iHerb

Интерфакс06:52

Ульяновские коммерсанты удалили приложение по продаже опасной для здоровья и жизни продукции

Ульяновск.Экспресс01:57

В Ульяновске суд обязал iHerb удалить мобильное приложение магазина в России

ТАСС07:46

Суд в Ульяновске обязал заблокировать приложение iHerb в России

Коммерсантъ07:37

Суд в Ульяновске постановил удалить мобильное приложение интернет-магазина iHerb для российских пользователей

Эхо Москвы08:32
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Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Коммерсантъ 06:37
Армия и оружие

В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР

Известия вчера в 19:55
Энергетика

Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

Приостановка экспорта нефтепродуктов из Белоруссии, введенная ранее из-за временного прекращения поставок из России, отменена, сообщил председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков.
РИА Новости 07:40
Политика

Лаврову и Шойгу прочат места в новом правительстве РФ

Пока эксперты только предполагают, кто сохранит места в новом составе российского правительства.
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Политика

Украинский Boeing 737 был сбит в Иране двумя ракетами ЗРК «Тор-М1»

Профиль 01:28
Происшествия

Мосгорсуд отменил 14 постановлений об обысках у соратников Навального

Московский городской суд отменил 14 постановлений Басманного суда Москвы об обысках, проведенных в октябре прошлого года у волонтеров и сотрудников региональных штабов Алексея Навального в рамках дела об отмывании денег в ФБК.
Московский Комсомолец 03:13
Футбол

«Его гнобят»: Уткин о переходе Кокорина в «Сочи»

Известный футбольный блогер и журналист Василий Уткин отметил в своем Telegram-канале, что переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина в футбольный клуб «Сочи» доказывает, что тот «в порядке», однако «принято решение гнобить парня».
Рамблер 05:40
Шоу-бизнес

Елизавета II забрала у Меган Маркл все подаренные украшения

Елизавета II лишила жену принца Гарри Меган Маркл всех подаренных ей украшений из-за решения пары отказаться от королевского титула.
Политика Сегодня 06:08
Политика

Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития.
РБК 08:09
Общество

Онищенко предостерег от паники по поводу нового коронавируса из Китая

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко («Единая Россия»), который в прошлом был главным санитарным врачом России, заявил, что из-за нового китайского коронавируса паниковать не стоит, однако ситуация складывается очень серьезная.
REGNUM 08:46
Политика

Чайке предложили стать полпредом президента в СКФО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что генпрокурору Юрию Чайке предложили должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).
Известия 07:38
Политика

В Госдуме назвали сроки принятия закона о поправке к Конституции РФ

Globallookpress Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что законопроект о поправке к Конституции РФ может быть принят в весеннюю сессию.
РЕН ТВ 08:17
Происшествия

Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок

Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.
Lenta.ru вчера в 23:18
Здоровье

Роспотребнадзор оценил шансы распространения коронавируса в России

Отмечается, что даже в случае завоза нового коронавируса в Россию вероятность его широкого распространения можно оценить как низкую.
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Единоборства

Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
Известия 19 января в 00:30
Происшествия

Российский таксист умер во время поездки и влетел в дом

В Сочи таксист умер во время поездки и врезался в дом. Об этом сообщается в Telegram-канале Hue.
Lenta.ru 08:35
Транспорт

В Петербурге из-за транспортной реформы появится «проездной на час»

Петербуржцам, которым придется ездить с пересадками после отмены маршруток в 2020 году в результате транспортной реформы, решили помочь единым проездным билетом на 60 минут.
REGNUM 04:00
Происшествия

Четвертый человек умер от нового коронавируса в Китае

В китайском городе Ухань скончался четвертый зараженный новым типом коронавируса, сообщили в городском комитете здравоохранения.
Известия вчера в 18:38
Политика

Медведев перестал быть подписчиком правительства в Instagram

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев больше не является подписчиком российского правительства в Instagram.
REGNUM 08:03
Культура

Мединский поддержал идею госпрограммы по походам школьников в кино

Как отметил и.о. министра, системная поддержка походов в кино школьников — «отличная идея», она «социальная, и образовательная, и бизнес-проект».
iReactor вчера в 08:24
Политика

Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума

Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
РБК 06:35
Шоу-бизнес

Брежнева показала фото после слухов о разводе с Меладзе

Российская певица Вера Брежнева впервые за долгое время выложила в Instagram совместную фотографию с мужем — продюсером Константином Меладзе.
Московский Комсомолец вчера в 01:47
Армия и оружие

Вынудят РФ принять ответные меры: о беспилотниках НАТО

Как сообщало ИА REGNUM, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, усовершенствованные американские беспилотники Global Hawk позволят вести наблюдение далеко внутри границ России.
REGNUM 06:08
Шоу-бизнес

Бузова поставила рекорд по числу подписчиков в российском Instagram

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова установила рекорд по количеству подписчиков в российском сегменте социальной сети Instagram.
News.ru 08:23
Кино

Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США за лучшую роль

Исполнивший главную роль в фильме «Джокер»Американский актер Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США в номинации «Лучшая мужская роль».
Вечерняя Москва вчера в 03:11
Шоу-бизнес

Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах

Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах Телеведущая активно приучает малолетнего Платона к роскоши.
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Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена

Экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, завершена.
ТАСС 06:42
Технологии

Microsoft начала менять Windows 10

В тестовой сборке Windows 10, для участников тестирования Windows Insiders, уже были внесены изменения на панели задач.
ToDay News Ufa 05:10
Происшествия

Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Известия 04:33
Политика

Кадыров ответил на слухи о своем новом назначении

Труд вчера в 09:32
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