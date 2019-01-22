Общество
КоммерсантъСуд в Ульяновске обязал заблокировать приложение iHerb в России
Ульяновский областной суд потребовал от компании-владельца iHerb заблокировать доступ к приложению американского онлайн-магазина на территории России. Основание для судебного решения — реализация компанией небезопасной продукции.
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Ульяновские коммерсанты удалили приложение по продаже опасной для здоровья и жизни продукции
Ульяновск.Экспресс01:57
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Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Энергетика
Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов
Приостановка экспорта нефтепродуктов из Белоруссии, введенная ранее из-за временного прекращения поставок из России, отменена, сообщил председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков.
Политика
Лаврову и Шойгу прочат места в новом правительстве РФ
Пока эксперты только предполагают, кто сохранит места в новом составе российского правительства.
Происшествия
Мосгорсуд отменил 14 постановлений об обысках у соратников Навального
Московский городской суд отменил 14 постановлений Басманного суда Москвы об обысках, проведенных в октябре прошлого года у волонтеров и сотрудников региональных штабов Алексея Навального в рамках дела об отмывании денег в ФБК.
Футбол
«Его гнобят»: Уткин о переходе Кокорина в «Сочи»
Известный футбольный блогер и журналист Василий Уткин отметил в своем Telegram-канале, что переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина в футбольный клуб «Сочи» доказывает, что тот «в порядке», однако «принято решение гнобить парня».
Шоу-бизнес
Елизавета II забрала у Меган Маркл все подаренные украшения
Елизавета II лишила жену принца Гарри Меган Маркл всех подаренных ей украшений из-за решения пары отказаться от королевского титула.
Политика
Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава
Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития.
Общество
Онищенко предостерег от паники по поводу нового коронавируса из Китая
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко («Единая Россия»), который в прошлом был главным санитарным врачом России, заявил, что из-за нового китайского коронавируса паниковать не стоит, однако ситуация складывается очень серьезная.
Политика
Чайке предложили стать полпредом президента в СКФО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что генпрокурору Юрию Чайке предложили должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).
Политика
В Госдуме назвали сроки принятия закона о поправке к Конституции РФ
Globallookpress Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что законопроект о поправке к Конституции РФ может быть принят в весеннюю сессию.
Происшествия
Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок
Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.
Здоровье
Роспотребнадзор оценил шансы распространения коронавируса в России
Отмечается, что даже в случае завоза нового коронавируса в Россию вероятность его широкого распространения можно оценить как низкую.
Единоборства
Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC
Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
Происшествия
Российский таксист умер во время поездки и влетел в дом
В Сочи таксист умер во время поездки и врезался в дом. Об этом сообщается в Telegram-канале Hue.
Транспорт
В Петербурге из-за транспортной реформы появится «проездной на час»
Петербуржцам, которым придется ездить с пересадками после отмены маршруток в 2020 году в результате транспортной реформы, решили помочь единым проездным билетом на 60 минут.
Происшествия
Четвертый человек умер от нового коронавируса в Китае
В китайском городе Ухань скончался четвертый зараженный новым типом коронавируса, сообщили в городском комитете здравоохранения.
Политика
Медведев перестал быть подписчиком правительства в Instagram
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев больше не является подписчиком российского правительства в Instagram.
Культура
Мединский поддержал идею госпрограммы по походам школьников в кино
Как отметил и.о. министра, системная поддержка походов в кино школьников — «отличная идея», она «социальная, и образовательная, и бизнес-проект».
Политика
Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума
Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
Шоу-бизнес
Брежнева показала фото после слухов о разводе с Меладзе
Российская певица Вера Брежнева впервые за долгое время выложила в Instagram совместную фотографию с мужем — продюсером Константином Меладзе.
Армия и оружие
Вынудят РФ принять ответные меры: о беспилотниках НАТО
Как сообщало ИА REGNUM, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, усовершенствованные американские беспилотники Global Hawk позволят вести наблюдение далеко внутри границ России.
Шоу-бизнес
Бузова поставила рекорд по числу подписчиков в российском Instagram
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова установила рекорд по количеству подписчиков в российском сегменте социальной сети Instagram.
Кино
Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США за лучшую роль
Исполнивший главную роль в фильме «Джокер»Американский актер Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США в номинации «Лучшая мужская роль».
Шоу-бизнес
Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах
Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах Телеведущая активно приучает малолетнего Платона к роскоши.
Происшествия
Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена
Экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, завершена.
Технологии
Microsoft начала менять Windows 10
В тестовой сборке Windows 10, для участников тестирования Windows Insiders, уже были внесены изменения на панели задач.
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Политика