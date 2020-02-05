с чего всё началось

Напомним, о девочке, которая с рождения живет в перинатальном медцентре (ПМЦ) «Мать и дитя», сообщило ранее издание Meduza. По информации издания, родители перечисляли с 2014 года медучреждению около 1 млн руб. в месяц: мать девочки считает, что она нездорова.

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

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