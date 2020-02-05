Общество
КоммерсантъСуд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Напомним, о девочке, которая с рождения живет в перинатальном медцентре (ПМЦ) «Мать и дитя», сообщило ранее издание Meduza. По информации издания, родители перечисляли с 2014 года медучреждению около 1 млн руб. в месяц: мать девочки считает, что она нездорова.
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с чего всё началось
В декабре издание "Медуза" опубликовало материал о пятилетней девочке, которая с рождения жила в ПМЦ "Мать и дитя", потому что мать считает дочь неизлечимо больной.РИА Новости11:01
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