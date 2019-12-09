с чего всё началось

Напомним, о девочке, которая с рождения живет в перинатальном медцентре (ПМЦ) «Мать и дитя», сообщило ранее издание Meduza. По информации издания, родители перечисляли с 2014 года медучреждению около 1 млн руб. в месяц: мать девочки считает, что она нездорова.

Здоровье В школах Перми могут ввести карантин с 7 февраля По информации издания, с 27 января по 2 февраля рост заболевания гриппом и ОРВИ превышает 25%, а эпидемиологический порог превышен на 12,5%. Темпы роста заболеваний увеличились уже на 22%.

Общество «Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России По данным издания, в Сахалинской области в прошлом году пришлось 12 л водки на душу населения, в Магаданской - 11,4 л. В пятерку лидеров по потреблению этого вида спиртного также вошли Республика Коми (10,6 л), Чукотка (10 л) и Карелия (9,6 л). Кроме того, в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось на 2%, а в Коми и на Чукотке выросло на 1% и 3% соответственно.

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Общество Счетная палата оценила работу правительства Стратегический аудит СП проводила по данным 2017–2018 годов и трех кварталов 2019 года, и его результаты относятся к прежней структуре и составу правительства Дмитрия Медведева, однако решать, являются ли выявленные проблемы помехой для работы, предстоит новому кабинету министров: отчет СП ляжет на стол Михаила Мишустина и будет направлен в Госдуму и Совет федерации.

Происшествия Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о минировании Сотрудников мэрии Хабаровска эвакуировали в четверг после сообщения об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель администрации города.

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