с чего всё началось

Истцом в деле выступили органы опеки, они попросили суд назначить родителям девочки психолого-психиатрическую экспертизу. Однако суд отклонил это ходатайство, как и прошение провести экспертизу состояния здоровья матери девочки.

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Политика Сенат США провалил импичмент Трампа Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.

Политика Украинский завод назвал безысходностью закупки алюминия в РФ Украинское ракетное предприятие "Южмаш", которое занимается сборкой топливных баков для американских ракет Antares, подтвердило, что приобретает алюминий для их изготовления в России.

Культура Умер американский актёр Кирк Дуглас Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.

Происшествия Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о минировании Сотрудников мэрии Хабаровска эвакуировали в четверг после сообщения об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель администрации города.

Общество В Туркмении мужчин старше 40 обязали стать седыми, как президент Мужчинам старше 40 лет, работающим в государственных учреждениях и на предприятиях Лебапского региона Туркменистана, запретили красить седые волосы, чтобы они напоминали президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает «Радио Азатлык».

Происшествия В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.

Армия и оружие Вице-адмирал США рассказал об угрозе от российских подлодок Высокопоставленный офицер ВМС США, вице-адмирал Эндрю Льюис заявил, что восточное побережье США больше не считается «безопасным прибежищем» для кораблей и подлодок из-за неуклонного роста активности российских подлодок в Атлантическом океане.

Общество Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.

Хоккей Россия встретится с Финляндией в вынесенном матче Шведских игр 6-го числа наша команда встретится с Финляндией в вынесенной встрече в Хельсинки, после чего в Стокгольме 8 февраля россияне сыграют с Швецией и 9 февраля — с Чехией.