Общество
РИА НовостиСуд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Истцом в деле выступили органы опеки, они попросили суд назначить родителям девочки психолого-психиатрическую экспертизу. Однако суд отклонил это ходатайство, как и прошение провести экспертизу состояния здоровья матери девочки.
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с чего всё началось
В декабре издание "Медуза" опубликовало материал о пятилетней девочке, которая с рождения жила в ПМЦ "Мать и дитя", потому что мать считает дочь неизлечимо больной.РИА Новости11:01
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«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России
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