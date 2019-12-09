Общество

РИА НовостиРИА НовостиСуд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Истцом в деле выступили органы опеки, они попросили суд назначить родителям девочки психолого-психиатрическую экспертизу. Однако суд отклонил это ходатайство, как и прошение провести экспертизу состояния здоровья матери девочки.
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с чего всё началось
В декабре издание "Медуза" опубликовало материал
 о пятилетней девочке, которая с рождения жила в ПМЦ "Мать и дитя", потому что мать считает дочь неизлечимо больной.
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