Общество

Взгляд.руВзгляд.руСуд вынес решение по иску Алибасова против производителя «Крота»

Пресненский суд Москвы не удовлетворил иск музыканта и продюсера Бари Алибасова против производителя средств для чистки труб «Крот», «Ингосстраха» и гипермаркета «Ашан». «Гражданский иск в интересах Алибасова оставить без удовлетворения», – сказала судья Анна Карпова, передает ТАСС.
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Суд отклонил иск Алибасова к производителю «Крота» на 100 млн рублей

Пресненский суд Москвы оставил без удовлетворения иск продюсера Бари Алибасова, требовавшего взыскать 100 млн руб. с производителя средства для прочистки труб "Крот", "Ингосстраха" и гипермаркета "Ашан", где было приобретено чистящее средство, которым он отравился.
ТАССвчера в 12:00

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Суд отказал Алибасову в иске к «Ашану» и производителю «Крота»

РБКвчера в 12:10

Суд отклонил иск Алибасова к производителю «Крота» на 100 млн рублей

ТАССвчера в 12:00

Суд отказал Алибасову в возмещении ущерба

Известиявчера в 11:51

Суд отказал в иске Б.Алибасову к сети «Ашан» и производителю средства «Крот»

Агентство Москвавчера в 11:48

Алибасов снова подаст иск к производителю «Крота» и компании «Ашан»

РИА Новостивчера в 12:45

Суд отклонил иск Алибасова к производителю «Крота» на 100 млн рублей

Телепрограммавчера в 12:33

Суд отказал Алибасову в иске на 100 млн после отравления «Кротом»

Life.ruвчера в 11:54
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Общество

Johnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 миллиардов

Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 миллиардов долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.
BFM.ru 00:28
Политика

Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания конгрессу

Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси предупредила Белый дом, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию.
РИА Новости вчера в 21:31
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru вчера в 05:56
Политика

Появилось видео отдыха Путина и Шойгу в сибирской тайге

Путин и Шойгу прогулялись по сибирскому лесу, собирали грибы. Далее президент за рулем внедорожника проехал по тайге.
ТВК 07 октября в 00:51
Армия и оружие

Трамп пообещал не бросить сирийских курдов

РБК вчера в 13:04
Экономика

Российские и украинские цены на продукты сравнили в Сети

РИА Новости вчера в 21:21
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Общество

Названы российские города с самыми большими зарплатами

Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru 06 октября в 19:58
Армия и оружие

В США опубликовали план по сдерживанию России в Черном море

Американский аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, в котором представлена стратегия безопасности в Черном море.
Известия 07 октября в 04:19
Здоровье

В Пензенской области изучат доходы главврачей и обычных докторов

В Пензенской области проанализируют зарплаты врачей.
ПензаИнформ 07 октября в 04:11
Экономика

Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор

Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:22
Недвижимость

В мэрии Екатеринбурга отреагировали на критику налога на недвижимость

Напомним, ранее в гордуме Екатеринбурга раскритиковали новые ставки налога на недвижимость, которые введут с 1 января 2020 года.
REGNUM вчера в 05:23
Общество

Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star

Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Коммерсантъ вчера в 13:26
Финансы

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Происшествия

Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца

В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Известия вчера в 12:44
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов

Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 вчера в 07:09
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Волгоградом

Четыре человека погибли в ночь на среду в ДТП в городе Михайловка Волгоградской области.
ТАСС 00:27
Шоу-бизнес

Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж

Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru 06 октября в 14:00
Политика

Берлускони рассказал о встрече с Путиным в Сочи

РЕН ТВ вчера в 16:05
Футбол

Женская сборная России по футболу проиграла Голландии

Женская сборная России по футболу потерпела поражение в гостевом матче против команды Голландии со счетом 0:2.
Metaratings вчера в 16:40
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Шоу-бизнес

Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии

Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
StarHit.ru 07 октября в 07:11
Авто

ОСАГО в России подорожает в два раза

Как считают специалисты, стоимость полиса ОСАГО в 2020 году во многих небольших городах России с невысоким уровнем жизни может увеличиться на 80-100 процентов.
Живая Кубань 07 октября в 03:34
Игры

PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

News.ru вчера в 08:43
Происшествия

В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Казахстане, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало, сообщила пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) Алма-Атинской области.
РИА Новости вчера в 21:24
Культура

Букмекеры назвали возможных лауреатов Нобелевской премии по литературе

Букмекеры назвали претендентов на Нобелевскую премию по литературе, пишет Российская газета.
Аргументы и Факты вчера в 15:17
Авто

Назван способ уйти от официальных автодилеров

Если автовладелец принял решение уйти от официального дилера, он обязан обеспечить надлежащую эксплуатацию своей машины.
Телеканал 360° вчера в 23:05
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru вчера в 12:36
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
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Путешествия

Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.
РИА Новости вчера в 22:59
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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