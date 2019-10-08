Пресненский суд Москвы оставил без удовлетворения иск продюсера Бари Алибасова, требовавшего взыскать 100 млн руб. с производителя средства для прочистки труб "Крот", "Ингосстраха" и гипермаркета "Ашан", где было приобретено чистящее средство, которым он отравился.

с чего всё началось

Пресненский суд Москвы не удовлетворил иск музыканта и продюсера Бари Алибасова против производителя средств для чистки труб «Крот», «Ингосстраха» и гипермаркета «Ашан». «Гражданский иск в интересах Алибасова оставить без удовлетворения», – сказала судья Анна Карпова, передает ТАСС.

Суд вынес решение по иску Алибасова против производителя «Крота»

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