Общество
Взгляд.руСуд вынес решение по иску Алибасова против производителя «Крота»
Пресненский суд Москвы не удовлетворил иск музыканта и продюсера Бари Алибасова против производителя средств для чистки труб «Крот», «Ингосстраха» и гипермаркета «Ашан». «Гражданский иск в интересах Алибасова оставить без удовлетворения», – сказала судья Анна Карпова, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Пресненский суд Москвы оставил без удовлетворения иск продюсера Бари Алибасова, требовавшего взыскать 100 млн руб. с производителя средства для прочистки труб "Крот", "Ингосстраха" и гипермаркета "Ашан", где было приобретено чистящее средство, которым он отравился.ТАССвчера в 12:00
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Суд отказал в иске Б.Алибасову к сети «Ашан» и производителю средства «Крот»
Агентство Москвавчера в 11:48
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