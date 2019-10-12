Суд Москвы вынес скандальное решение по алиментам футболиста «Сочи» Ивана Новосельцева. Об этом сообщила в Instagram адвокат Эльмира Мусаева.

Политика Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

Происшествия В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.

Политика Глава МИД Британии призвал НАТО адаптироваться к «российской агрессии» Британский министр подчеркнул, что североатлантический альянс должен адаптироваться с точки зрения своей обороноспособности к российской "агрессии, враждебности и нарушению международного законодательства".

Кино Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».

Шоу-бизнес Опубликован единственный снимок со свадьбы Пугачевой с Орбакасом На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram опубликован единственный сохранившийся снимок певицы с ее первой свадьбы с артистом цирка Миколасом Орбакасом.

Происшествия Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".

Футбол «Зенит» интересуется хавбеком «Уфы» Карпом Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп попал в сферу интереса «Зенита», сообщает prosport.ro.

Футбол «Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.

Политика На Украине двое мужчин отобрали продукты у пенсионерки Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал видео, на котором двое мужчин отобрали у пожилой женщины пакет с продуктами и разбросали содержимое по земле.

Общество В ПФР рассказали о компенсационных выплатах пенсионерам. По 12 тысяч рублей Отделение Пенсионного фонда РФ (ПФР) по Приморскому краю напомнило пенсионерам о необходимости получить компенсационную выплату, которая с недавнего времени увеличилась в два раза, сообщает PRIMPRESS.

Политика Кремль отреагировал на идею Зеленского изменить Минские соглашения Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского поменять последовательность пунктов Минских соглашений.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк показала архивные фото актрисы Накануне, 11 октября, родственники Заворотнюк опубликовали опровержение некоторых новостей о ее состоянии, а также показали фотографии преследующих семью артистки папарацци.

Политика РПЦ оценит решение Элладской церкви об автокефалии ПЦУ Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) оценит последствия решения Элладской православной церкви признать правомерность присвоения автономии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Единоборства Будущие соперники Уизерспун и Усик прошли процедуру взвешивания Сегодня, в ночь с 12 на 13 октября (мск) состоится долгожданный бой украинского боксера Александра Усика с американцев Чэз Уизерспуном.

Здоровье СОГАЗ-Мед напомнил о своевременном лечении заболеваний ЖКТ СОГАЗ-Мед рассказал, как не допустить перехода гастрита в рак, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Страховой компании "СОГАЗ-Мед".

Армия и оружие Россия выступила против заявления СБ ООН по операции Турции в Сирии Россия не поддержала проект заявления Соединенных Штатов Америки в Совбезе ООН по ситуации, касающейся военной операции Турции в Сирии.

Происшествия Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.

Гаджеты Процессоры Intel Core 7 больше выпускаться не будут Речь идет о процессорах Core i3, Core i5, Core i7, Pentium и Celeron, которые выпускаются по техпроцессу 14nm+.

Происшествия Полиция назвала причину массовой драки на рынке в Новосибирске Массовая драка с применением травматического оружия возле Хилокского рынка в Новосибирске произошла между торговцами и вымогателями.

Кино «Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате Сборы американского фильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса в российском прокате превысили один миллиард рублей.

Культура Четыре российских актера пополнили список «врагов Украины» В перечень деятелей культуры, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины, добавлены четыре российских актера.

Шоу-бизнес Диана Шурыгина разводится с мужем В СМИ сегодня появилась информация, что прославившаяся после ряда телешоу Диана Шурыгина разводится с супругом Андреем Шляниным.

Политика Рыбаки потеряли 150 млрд рублей из-за морской границы с США Речь идет о соглашении о морской границе между Чукоткой и Камчаткой с американским штатом Аляска, которое было подписано 1 июля 1990 года министром внутренних дел СССР Эдуардом Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером.

Музыка Группа «Кино» даст первый концерт за 30 лет Музыканты легендарной группы «Кино» вновь выйдут на сцену Петербурга в 31 октября 2020 года.

Происшествия ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.