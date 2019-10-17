Обвинение ходатайствует об освобождении из-под стражи под домашний арест четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", передает в четверг корреспондент ТАСС из зала суда.

с чего всё началось

Суд освободил из СИЗО четырех обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Им изменили меру пресечения на "запрет определенных действий" спустя шесть месяцев расследования. Увеличения срока содержания под стражей прокурор не мог требовать по закону.

Суд выпустил из СИЗО четырех фигурантов дела о «Зимней вишне»

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