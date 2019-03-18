Экономика
ИзвестияСуд выставил квартиру Киркорова на торги из-за долгов
Таганский районный суд Москвы вынес решение о выставлении на торги квартиру певца Филиппа Киркорова. Стартовая стоимость — свыше 193 млн рублей. Таким образом, фемида удовлетворила иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к артисту.
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Квартиру Ф.Киркорова с бытовой техникой продадут для возмещения задолженности певца по кредиту ABLV Bank
Агентство Москвавчера в 07:23
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Кино
Сериал «Ведьмак» от Netflix выйдет 20 декабря
Премьера «Ведьмака» состоялась 16 декабря в Лондоне. Огромная пачка скриншотов сериала «Ведьмак» от Netflix.
Происшествия
СМИ установили личность стрелявшего на Лубянке
Телеканал РЕН ТВ сообщил, что предполагаемым преступником, открывшим стрельбу на Лубянке в центре Москвы, был 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров.
Футбол
Каземиро: В эпизоде с Вараном судья должен был назначить пенальти
Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал спорный эпизод, случившийся в первом тайме матча «Барселона» - «Реал» в штрафной площади хозяев.
Происшествия
Путину доложили о стрельбе у здания ФСБ в центре Москвы
Президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложили о том, что в центре Москвы у приемной Федеральной службы безопасности произошла перестрелка, сообщает ТАСС.
Космос
В радиационных полюсах Земли обнаружены электроны-убийцы
Электроны-убийцы представляют собой огромный сгусток, найденный в радиационных поясах Земли.
Происшествия
В Тбилиси ранили сына экс-президента Грузии Гамсахурдии
Неизвестные ранили Цотне Гамсахурдию, сына экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдии в центральном районе Тбилиси Вера.
Футбол
Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала
Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Политика
Переговоры РФ и Украины по газу продолжатся в Минске в пятницу
Российско-украинские переговоры по газу продолжатся в Минске в пятницу 20 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Газпром».
Хоккей
ЦСКА обыграл СКА в армейском дерби КХЛ
Политика
Пушков: Германия не решится на контрмеры в ответ на санкции США
Пушков считает, что США не ввели санкции против Турции в связи с покупкой российских зенитно-ракетных систем С-400 из-за понимания, что президент республики Реджеп Эрдоган может предпринять ответные шаги.
Общество
Путин: отменять «плоские» тарифы на Дальний Восток не планируется
Отменять «плоские» тарифы на Дальний Восток авиакомпании «Аэрофлот» не планируется, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции в Москве.
Общество
В Швеции осудили мужчину, угрожавшего Грете Тунберг
Суд Швеции вынес приговор 40-летнему гражданину страны, угрожавшему известной эко-активистке Грете Тунберг.
Происшествия
Адвокатам Голунова подтвердили возбуждение дел против полицейских
Как сообщало ИА REGNUM, о возбуждении уголовного дела по факту незаконного задержания Голунова заявил в ходе пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин.
Общество
Путин обсудит с Бегловым ситуацию с корпусами больницы имени Боткина
Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции 19 декабря, отвечая на вопрос о состоянии старейшего медучреждения в Петербурге – больницы имени Боткина, пояснил, что он в курсе печальной ситуации.
Происшествия
Многодетный отец из Гатчины назвал заказчика дела против него
Гатчинский городской суд в среду на заседании принял решение о заключении под стражу подозреваемого по громкому дела о сексуальном насилии над собственной дочерью Андрея Бовта.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Общество
Суд назначил новую экспертизу по делу Серебренникова
Мещанский суд Москвы в четверг назначил третью экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях при реализации проекта "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Авто
В гараже нашли 30-летнюю «Волгу» почти без пробега
Как выяснил блогер Roma Urraco, автомобиль был пригнан в гараж из небольшого села только в начале 2000-х, а его кузов сразу после покупки (в январе 1990 года) обильно обработали против коррозии: практически все элементы «Волги» буквально облиты мовилью.
Политика
От Зеленского потребовали реакции на слова Путина о русских территориях
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от действующего главы государства Владимира Зеленского реакции на слова президента России Владимира Путина о русских территориях на Украине.
Общество
Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков
Верховный суд Канады постановил, что родившиеся в Торонто сыновья российских разведчиков, являются канадскими гражданами.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова опубликовала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Совсем недавно Яна Рудковская вместе с Натальей Водяновой поучаствовала в благотворительной акции.
Общество
Госдума приняла закон о виноградарстве и виноделии в России
Закон вводит особенности маркировки и продажи вина в рознице.
Баскетбол
«Зенит» в концовке матча обыграл «Фенербахче»
В рамках Евролиги «Зенит» выиграл у «Фенербахче».
Шоу-бизнес
Андрей Гайдулян вывел в свет новую супругу
Андрей Гайдулян, изменившийся до неузнаваемости, вывел в свет новую супругу.
Футбол
Яя Туре запретил сыну играть в футбол из-за расизма
Бывший игрок "Манчестер Сити", а ныне футболист "Циндао Хайню" Яя Туре признался, что запретил своему сыну стать профессиональным футболистом из-за расизма.