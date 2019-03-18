Экономика
ИзвестияСуд выставил квартиру Киркорова на торги из-за долгов
Таганский районный суд Москвы вынес решение о выставлении на торги квартиру певца Филиппа Киркорова. Стартовая стоимость — свыше 193 млн рублей. Таким образом, фемида удовлетворила иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к артисту.
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Квартиру Ф.Киркорова с бытовой техникой продадут для возмещения задолженности певца по кредиту ABLV Bank
Агентство Москвавчера в 07:23
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