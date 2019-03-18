Экономика

ИзвестияИзвестияСуд выставил квартиру Киркорова на торги из-за долгов

Таганский районный суд Москвы вынес решение о выставлении на торги квартиру певца Филиппа Киркорова. Стартовая стоимость — свыше 193 млн рублей. Таким образом, фемида удовлетворила иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к артисту.
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Адвокат прокомментировал слухи о долгах Киркорова

Московский Комсомолец08:31

Адвокат Киркорова прокомментировал сообщения о продаже квартиры певца

РИА Новости05:06

Квартиру Ф.Киркорова с бытовой техникой продадут для возмещения задолженности певца по кредиту ABLV Bank

Агентство Москвавчера в 07:23

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Телепрограмма03:47

«Квартира останется в собственности Филиппа»: Адвокат Добровинский будет оспаривать арест имущества Киркорова

Комсомольская правда02:40

Адвокат Киркорова рассказал, откуда у певца долг в 779 тысяч евро

РЕН ТВвчера в 11:50

Адвокат Киркорова прокомментировал данные о продаже квартиры певца

Москва 2403:55
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Филипп Киркоров
Певец
Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины, Народный артист Молдавии.
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