Как следует из решения суда, имеющегося в распоряжении Агентства городских новостей «Москва», суд обратил взыскание на заложенное имущество по договору ипотечного кредита путем продажи с публичных торгов, а именно на квартиру певца с установленной начальной стоимостью 193 млн 257 тыс. руб.

с чего всё началось

Таганский суд Москвы в качестве взыскания по ипотечному долгу Филиппа Киркорова перед латвийским банком ABLV постановил выставить на торги одну из квартир певца в Латвии, стоимость которой составляет около 200 млн рублей.

Суд выставил квартиру Киркорова в Латвии на торги из-за долгов

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