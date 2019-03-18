Общество

ТАССТАСССуд выставил квартиру Киркорова в Латвии на торги из-за долгов

Таганский суд Москвы в качестве взыскания по ипотечному долгу Филиппа Киркорова перед латвийским банком ABLV постановил выставить на торги одну из квартир певца в Латвии, стоимость которой составляет около 200 млн рублей.
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с чего всё началось

Квартиру Ф.Киркорова с бытовой техникой продадут для возмещения задолженности певца по кредиту ABLV Bank

Как следует из решения суда, имеющегося в распоряжении Агентства городских новостей «Москва», суд обратил взыскание на заложенное имущество по договору ипотечного кредита путем продажи с публичных торгов, а именно на квартиру певца с установленной начальной стоимостью 193 млн 257 тыс. руб.
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Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

РИА Новостивчера в 21:16

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Царьградвчера в 14:30

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URA.Ruвчера в 17:00

Филиппу Киркорову придется продать квартиру для погашения долга по кредиту

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РЕН ТВвчера в 11:50

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Москва 24вчера в 08:11

Квартиру Ф.Киркорова с бытовой техникой продадут для возмещения задолженности певца по кредиту ABLV Bank

Агентство Москвавчера в 07:23
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РБК вчера в 22:34
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Китай принял на вооружение первый авианосец собственного производства

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