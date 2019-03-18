Общество
ТАСССуд выставил квартиру Киркорова в Латвии на торги из-за долгов
Таганский суд Москвы в качестве взыскания по ипотечному долгу Филиппа Киркорова перед латвийским банком ABLV постановил выставить на торги одну из квартир певца в Латвии, стоимость которой составляет около 200 млн рублей.
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с чего всё началось
Квартиру Ф.Киркорова с бытовой техникой продадут для возмещения задолженности певца по кредиту ABLV Bank
Как следует из решения суда, имеющегося в распоряжении Агентства городских новостей «Москва», суд обратил взыскание на заложенное имущество по договору ипотечного кредита путем продажи с публичных торгов, а именно на квартиру певца с установленной начальной стоимостью 193 млн 257 тыс. руб.Агентство Москвавчера в 07:23
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Филиппу Киркорову придется продать квартиру для погашения долга по кредиту
Московский Комсомолецвчера в 19:17
Квартиру Ф.Киркорова с бытовой техникой продадут для возмещения задолженности певца по кредиту ABLV Bank
Агентство Москвавчера в 07:23
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