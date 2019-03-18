Общество

ТАССТАСССуд выставил квартиру Киркорова в Латвии на торги из-за долгов

Таганский суд Москвы в качестве взыскания по ипотечному долгу Филиппа Киркорова перед латвийским банком ABLV постановил выставить на торги одну из квартир певца в Латвии, стоимость которой составляет около 200 млн рублей.
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