Суд взыскал 8 млрд рублей с экс-депутата Госдумы Варшавского
Лефортовский суд Москвы взыскал более 8 млрд рублей с экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского. Этой сумме равняется его задолженность по кредиту перед одним из банков.В источнике
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Суд Москвы взыскал с экс-депутата ГД Варшавского 8 млрд рублей в пользу банка «Траст»
Лефортовский суд Москвы взыскал с бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, осужденного на 3,5 года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, задолженность по кредиту перед банком "Траст" в размере более 8 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
ТАСС07:27
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