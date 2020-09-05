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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Суд взыскал 8 млрд рублей с экс-депутата Госдумы Варшавского

Лефортовский суд Москвы взыскал более 8 млрд рублей с экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского. Этой сумме равняется его задолженность по кредиту перед одним из банков.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Суд Москвы взыскал с экс-депутата ГД Варшавского 8 млрд рублей в пользу банка «Траст»

Лефортовский суд Москвы взыскал с бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, осужденного на 3,5 года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, задолженность по кредиту перед банком "Траст" в размере более 8 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
ТАСС07:27
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Московский Комсомолец

Суд взыскал 8 млрд рублей с экс-депутата Госдумы Варшавского

Московский Комсомолец08:41
News.ru

Суд Москвы взыскал с экс-депутата Госдумы Варшавского 8 млрд руб

News.ru08:40
ИА Красная Весна

С экс-депутата Госдумы взыщут 8 млрд рублей долга по кредиту перед банком

ИА Красная Весна07:59
Известия

Суд взыскал с экс-депутата Госдумы 8 млрд рублей в пользу банка «Траст»

Известия08:06
Говорит Москва

Суд взыскал с экс-депутата Госдумы 8 млрд рублей

Говорит Москва07:56
Взгляд.ру

Экс-депутата Госдумы обязали вернуть банку долг на 8 млрд рублей

Взгляд.ру07:45
ТАСС

Суд Москвы взыскал с экс-депутата ГД Варшавского 8 млрд рублей в пользу банка «Траст»

ТАСС07:27

Bloomberg узнало о решении Меркель сохранить «Северный поток — 2»

Одна из причин, почему Берлин «решительно настроен сохранить проект», — это открытая враждебность США к «Северному потоку — 2». Кроме того, в случае отказа от поддержки строительства газопровода немецким властям придется выплатить компенсации компаниям, которые участвуют в проекте.
BFM.ru11:48
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Лукашенко связал обстановку в стране с состоянием экономики

При плохом состоянии экономики нельзя рассчитывать на безопасность и спокойную обстановку в стране, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с членами Совета безопасности.
Коммерсантъ09:22
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HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тыс. руб

Компания составила список вакансий с зарплатой выше 100 тыс. руб. Ранее сервис поиска работы Superjob опубликовал опрос, в котором указано, какие специалисты больше всего довольны своей заработной платой в России.
РБК01:44
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В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).
Российская газета09:30
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