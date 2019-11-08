Происшествия

RT на русскомRT на русскомСуд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
Читать в источнике
Комментировать1611

Подробнее о событии

Шестимиллиардное имущество полковника ФСБ Черкалина отошло государству

Первое антикоррупционное СМИ14:58

Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

Аргументы и Факты13:05

Суд изъял имущество полковника ФСБ Черкалина и его семьи

Ведомости11:17

Суд изъял имущество полковника ФСБ Черкалина и его семьи на ₽6 млрд

РБК11:26

С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей

РИА Новости11:20

Суд изъял имущество полковника ФСБ Черкалина на сумму более 6 млрд рублей

ТАСС11:47

Головинский суд Москвы по требованию Генпрокуратуры конфисковал деньги и имущество полковника ФСБ Кирилла Черкалина

Эхо Москвы13:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
Гаджеты

15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11

15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru 13:38
Футбол

Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков

Из сборной СССР, которая в 1960-м году стала чемпионом Европы, в живых остался только Виктор Понедельник, которому на данный момент 82 года.
МК-Спорт 04:55
Гаджеты

Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов

Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов из-за появления на рынке новых iPhone.
iReactor 13:16
Шоу-бизнес

Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери

7 ноября состоялось судебное заседание, по итогам которого звезда сериала «Кадетство» будет выплачивать алименты своей внебрачной дочери Оливии.
Woman.ru вчера в 13:04
Общество

Игоря Верника госпитализировали

Lenta.ru 13:39
Политика

Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости 14:33
Политика

Соцпартия Молдавии инициировала отставку правительства

Фракция партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) зарегистрировала в парламенте инициативу о выражении вотума недоверия правительству Майи Санду.
Известия 09:13
Кино

«Доктор сон» возглавит американский прокат

Фильм "Рождество на двоих" по сценарию Эммы Томпсон и Брайони Киммингс выйдет на экраны почти за два месяца до зимних праздников.
Газета.Ru вчера в 04:00
Космос

NASA установило почти все двигатели на ракету для полётов на Луну

News.ru вчера в 06:51
Футбол

Глеб: «Мог перейти в ЦСКА. Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год»

Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год.
Sport24.ru 11:48
Музыка

Участница «Голоса» из КБР Светлана Мамрешева играет в театре и кино

В пятница, 8 ноября, в эфире Первого канала показали очередные «слепые» прослушивания вокального шоу «Голос», в котором поучаствовала певица из КБР Светлана Мамрешева.
Регион online 15:02
Армия и оружие

Возле американской базы в Ираке упали 17 ракет

Прес-служба органов безопасности Ирака сообщила, что по авиабазе Кайяра в провинции Найнава, где располагаются американские военные, были запущены 17 ракет.
Московский Комсомолец 14:28
Игры

В Diablo IV добавят микротранзакции

3DNews 12:48
Культура

Новый «Беверли-Хиллз 90210» закроют после первого сезона

Культуромания 13:52
Происшествия

Гигантский фаллоимитатор достали из тела мужчины врачи Петербурга

Регион online вчера в 15:00
Общество

Чубайс обозвал советских граждан лентяями и идиотами

По мнению Чубайса, вся жизнь в СССР была построена на клевете, о которой все знали и понимали, кроме "нескольких тысяч идиотов".
Газета.Ru 15:40
Политика

Эммануэль Макрон назвал три сценария развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что у России есть три пути развития: стать супердержавой, развиваться по «евразийской модели», либо выстроить дружественные отношения с Евросоюзом.
Gazeta.SPb вчера в 21:52
Политика

Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан

Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru 13:15
Общество

Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС 13:09
Транспорт

Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым

РИА Новости 09:41
Политика

Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 10:34
Общество

Смерть козла Тимура ускорила драка с тигром Амуром

Ушел из жизни козел Тимур, который прославился на весь мир в 2015 году благодаря своей дружбе с тигром Амуром в приморском сафари-парке.
Национальная служба новостей 00:03
Авто

В Сети показали фото обновленной Lada Vesta

В Сети появились первые «живые» фотографии и характеристики серийной версии обновленной LADA Vesta.
Автоновости дня 01:57
Шоу-бизнес

Новорожденному ребенку Яны Гладких сделали операцию на сердце

Врачи предлагали Яне Гладких сделать аборт, но та отказалась. Сразу после родов младенца прооперировали в одной из немецких клиник.
StarHit.ru 10:30
Культура

В Москве скончался автор песен Кобзона и Лещенко Юрий Маркелов

На семидесятом году жизни ушел композитор Юрий Маркелов. Это автор камерно-симфонических произведений.
Петербургский дневник 06:29
Политика

Зеленский оценил разведение сил в районе Золотого

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Яшаром Халитом Чевиком оценил разведение сил и средств в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.
RT на русском 11:38
Технологии

В США научились делать водку из воды и воздуха

Профиль 12:42
Шоу-бизнес

«Насекомое»: фото Джоли в нелепом наряде слили в Сеть

В Сети опубликовали фотографии со съемочной площадки, на которых актеры, одетые в разноцветные доспехи, стоят на берегу моря.
ТВ Центр 09:46
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала свою естественную красоту

Естественно, среди армии поклонников нашлись и те, кто, как обычно, решил бросить камень в огород Климовой, предложив в следующий раз снять фотосессию в шубе.
Bimru.ru вчера в 02:20
Происшествия

В Оренбурге суд продлил арест дочери и зятю священника Стремского

Ленинский районный суд Оренбурга до февраля продлил арест дочери и зятю священника Николая Стремского, ранее арестованного по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости 02:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное