Происшествия
RT на русскомСуд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
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Шестимиллиардное имущество полковника ФСБ Черкалина отошло государству
Первое антикоррупционное СМИ14:58
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NASA установило почти все двигатели на ракету для полётов на Луну
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Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год.
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Возле американской базы в Ираке упали 17 ракет
Прес-служба органов безопасности Ирака сообщила, что по авиабазе Кайяра в провинции Найнава, где располагаются американские военные, были запущены 17 ракет.
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Новый «Беверли-Хиллз 90210» закроют после первого сезона
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Гигантский фаллоимитатор достали из тела мужчины врачи Петербурга
Регион online вчера в 15:00
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Чубайс обозвал советских граждан лентяями и идиотами
По мнению Чубайса, вся жизнь в СССР была построена на клевете, о которой все знали и понимали, кроме "нескольких тысяч идиотов".
Газета.Ru 15:40
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Эммануэль Макрон назвал три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что у России есть три пути развития: стать супердержавой, развиваться по «евразийской модели», либо выстроить дружественные отношения с Евросоюзом.
Gazeta.SPb вчера в 21:52
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Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru 13:15
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
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Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
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Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 10:34
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Смерть козла Тимура ускорила драка с тигром Амуром
Ушел из жизни козел Тимур, который прославился на весь мир в 2015 году благодаря своей дружбе с тигром Амуром в приморском сафари-парке.
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В Сети показали фото обновленной Lada Vesta
В Сети появились первые «живые» фотографии и характеристики серийной версии обновленной LADA Vesta.
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Петербургский дневник 06:29
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Зеленский оценил разведение сил в районе Золотого
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Яшаром Халитом Чевиком оценил разведение сил и средств в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.
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«Насекомое»: фото Джоли в нелепом наряде слили в Сеть
В Сети опубликовали фотографии со съемочной площадки, на которых актеры, одетые в разноцветные доспехи, стоят на берегу моря.
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В Оренбурге суд продлил арест дочери и зятю священника Стремского
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