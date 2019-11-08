Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.

Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

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