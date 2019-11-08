Происшествия
RT на русскомСуд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
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Черкалин: по служебной необходимости более 50 млн долларов хранились дома у родителей
Первое антикоррупционное СМИ04:53
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Авто
В Сети появились фото обновленной Lada Vesta
Автоновости дня 01:57
Армия и оружие
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Политика
Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве
Lenta.ru 10:24
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС 13:09
Экономика
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:08
Экономика
Стоимость моста через Калининградский залив выросла до 44 млрд рублей
Стоимость строительства моста через Калининградский залив возросла до 44 миллиардов рублей.
Калининград.Ru 04:20
Наука
Люди пришли из Европы в Левант около 40 000 лет назад
Анализ ископаемых зубов, найденных в израильской пещере Манот, показал что люди ориньякской культуры прибыли из Европы на территорию современных Израиля, Сирии, Палестины и Ливана (общее название – Левант) около 40 тысяч лет назад.
Научная Россия 06 ноября в 07:31
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг смартфонов
Роскачество совместно с International Consumer Research Testing обновили список самых популярных смартфонов.
The GEEK 09:55
Культура
Новый «Беверли-Хиллз 90210» закроют после первого сезона
Культуромания 13:52
Политика
Комитет ООН отклонил просьбу России перенести его работу из США
Первый комитет Генеральной ассамблеи ООН по разоружению проголосовал в пятницу против предложения России рассмотреть возможность переноса его работы из США, если всемирная организация и Вашингтон не решат проблемы с невыдачей виз российским делегатам.
Известия 13:30
Космос
OneWeb подтвердила перенос запуска спутников с Байконура на 2020 год
Запуск спутников британской системы «космического интернета» OneWeb с космодрома Байконур отложен на 2020 год.
Известия вчера в 09:40
Происшествия
На Рублевском шоссе из автоцентра похитили мужчину
Мужчину связали и похитили из автоцентра на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
РИА Новости 13:49
Общество
Институт русского языка назвал «пожар» словом года
«Всплеск частотности слова «пожар» обусловлен двумя событиями — пожар в Соборе Парижской Богоматери и пожары в Сибири», — заявил научный руководитель проекта «Слово года» Михаил Осадчий.
РБК 13:16
Футбол
«Ахмат» и «Урал» сыграли вничью
Sport24.ru 13:23
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Здоровье
Названы заболевания, при которых противопоказана хурма
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, хурму нельзя есть больным с камнеобразованием в почках и с проблемами с поджелудочной железой.
HotMurom.ru вчера в 07:24
Общество
«Аэрофлот» открыл продажу билетов по плоским тарифам на Дальний Восток
"Аэрофлот" открыл продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год в города Дальнего Востока: Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и Магадан.
Москва 24 11:45
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Наука
Комнатные растения не очищают воздух в помещении
ToDay News Ufa вчера в 05:53
Игры
На Metacritic уже обрушили пользовательский рейтинг Death Stranding
Средний пользовательский рейтинг Death Stranding на Metacritic на данный момент составляет 6.1 балл - вероятно, со временем он станет ещё ниже, так как "ревью бомбинг" сейчас в самом разгаре.
Gmbox.ru 10:55
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 06 ноября в 10:28
Общество
В Тбилиси начались протесты из-за фильма о геях
За час до начала показа радикалы пытались прорваться через полицейские кордоны, выставленные на улице Мераба Костава и проникнуть в здание кинотеатра, чтобы сорвать премьеру фильма.
РБК 14:11
Футбол
Платини потребовал от УЕФА 7,2 миллиона евро
Сумма иска составляет 7,2 миллиона евро, из них 5,5 миллиона — задолженность по зарплате.
Спорт-Экспресс 07:25
Авто
Hyundai опубликовал цены на обновленный седан Sonata
Североамериканское представительство компании Hyundai объявила о том, что на высокопроизводительный хэтчбек Veloster N 2020 модельного года действуют специальные предложения.
CarsWeek.ru вчера в 14:25
Общество
Численность населения России сокращается
Изменения в демографической структуре и затяжной экономический кризис — основные причины, по которым в России четыре года подряд сокращается население.
Чистовик вчера в 08:44
Происшествия
СК возбудил дело против курского авторитета Вити Пана
В отношении криминального авторитета Виктора Панюшина возбуждено уголовное дело.
BFM.ru 14:40
Общество
Генпрокуратура подаст новый иск об изъятии имущества у Шестуна
Генпрокуратура подготовила новый иск к бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и еще 45 ответчикам об обращении имущества в доход государства, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
Ведомости 12:52