Происшествия

RT на русскомRT на русскомСуд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
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с чего всё началось

Отец полковника ФСБ Черкалина рассказал в суде о происхождении денег

Полковник ФСБ обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, а также получении взятки на сумму в $850 000. При обысках у Черкалина были изъяты наличные деньги, эквивалентные 12 млрд руб. ($185 млн).
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Суд изъял имущество полковника ФСБ Черкалина на сумму более 6 млрд рублей

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Суд изъял имущество полковника ФСБ Черкалина и его семьи на ₽6 млрд

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С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей

РИА Новости11:20

Сколько миллиардов вернёт в казну чекист Черкалин?

Аргументы и Фактывчера в 17:06
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Политика

Украинская партия «Голос» предложила выйти из минских соглашений

Партия "Голос", которая имеет 20 мест в Верховной раде, в пятницу предложила правительству страны выйти из минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе и заморозить конфликт в регионе.
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Политика

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Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
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Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента России

Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента России.
Piter.tv 08:23
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Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

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Ведомости 08:41
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Умер друг тигра Амура козел Тимур

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Курение повышает риск развития депрессии и шизофрении

Ученые надеются, что дальнейшие наблюдения и эксперименты помогут им прояснить все эти вопросы и понять, как именно курение влияет на работу мозга, способствуя развитию психических заболеваний.
Волга-Медиа вчера в 20:49
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери

Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Политика

Трамп может посетить Парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.
Коммерсантъ 10:34
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Киберспорт

В Steam стартовали предзаказы Death Stranding за 3499 рублей

В Steam и Epic Games Store начался сбор предварительных заказов Death Stranding за 3499 рублей — игра Хидео Кодзимы не станет временным эксклюзивом Epic Games Store, несмотря на слухи и предположения, а выйдет одновременно в обоих сервисах.
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Происшествия

Руку пропавшего туриста обнаружили в желудке акулы у Мадагаскара

Руку шотландского туриста, пропавшего на французском острове Реюньон, обнаружили в желудке акулы вместе с обручальным кольцом, сообщает BBC в четверг, 7 ноября.
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Футбол

«Ахмат» и «Урал» откроют 16-й тур РПЛ

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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж

Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва вчера в 15:53
Авто

В России резко сократились продажи новых автомобилей

В октябре 2019 года в России резко сократились продажи легковых автомобилей.
МонаВиста 08:25
Авто

Audi A6 и A7 получат новые моторы в России

Судя по документу, совсем скоро Audi A6 и Audi A7 выйдут на российский рынок с дефорсированной версией 2,0-литровой «турбочетверки» TFSI, выдающей 190 л.с. и 320 Нм крутящего момента, а седан A6, вместе с тем, получил 2,0-литровый турбодизель TDI с отдачей 190 л.с. и 400 Нм.
Автоновости дня 04:31
Транспорт

В России началась продажа билетов на поезда в Крым

С 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь начнет ходить поезд №7/8 (время в пути составит 43,5 часа), с 24 декабря - состав №27/28 из Москвы в Симферополь (время в пути - 33 часа).
Интерфакс 01:52
Наука

Кофе может снизить риск развития рака печени

Ученые из Университета Квинс в Северной Ирландии выяснили, что регулярное употребление кофе снижает риск гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) почти вдвое, сообщило ИА Nation News.
Телеканал 360° 09:08
Происшествия

В Оренбурге продлен арест священнику, обвиняемому в изнасиловании

Многодетный священник Николай Стремский из поселка Саракташ Оренбургской области, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней, останется в СИЗО.
ТАСС 12:06
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Гаджеты

Роскачество назвало лучший смартфон

Эксперты Роскачества обновили список лучших смартфонов, теперь новый iPhone 11 Pro Max занимает первую позицию рейтинга, опубликованного на сайте организации.
News.ru 09:11
Происшествия

В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем

Газета.Ru 06:41
Общество

Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен

Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
Коммерсантъ 11:32
Театры

Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 10:17
Общество

Суд отклонил рекордный иск бывшей жены Потанина к миллиардеру

Ведомости 10:14
Армия и оружие

ВКС получат первый серийный Су-57 до конца года

Воздушно-космические силы получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 до конца года, заявил журналистам заместитель министра обороны Алексей Криворучко по итогам посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода.
РИА Новости 07:20
Теннис

Теннисистки едва не подрались после матча на турнире в Лас-Вегасе

Канадка Кэтрин Себов и американка Алисия Паркс чуть не подрались после 1/8 финала соревнований ITF в Лас-Вегасе.
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Политика

Экс-полковника Австрии обвинили в шпионаже в пользу России

Австрийская прокуратура обвинила бывшего полковника армии в шпионаже в пользу российской стороны.
Газета.Ru 10:12
Спорт

Российские пляжники не сумели выйти в финал Межконтинентального кубка

Мужская сборная России по пляжному футболу не смогла пробиться в финал Межконтинентального кубка, который в эти дни проходит в Дубае.
Вести.Ru 13:01
Фигурное катание

Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
Происшествия

СК возбудил дело против криминального авторитета Вити Пана

Следственный комитет возбудил уголовное дело против криминального авторитета из Курской области Виктора Панюшина, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 10:10
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