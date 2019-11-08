Полковник ФСБ обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, а также получении взятки на сумму в $850 000. При обысках у Черкалина были изъяты наличные деньги, эквивалентные 12 млрд руб. ($185 млн).

с чего всё началось

Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.

Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

Политика Украинская партия «Голос» предложила выйти из минских соглашений Партия "Голос", которая имеет 20 мест в Верховной раде, в пятницу предложила правительству страны выйти из минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе и заморозить конфликт в регионе.

Политика Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.

Финансы Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб. Отток произошел из-за "продолжающейся оптимизации стоимости клиентских средств во всех валютах", а также на фоне снижения рыночных ставок, замедления инфляции и смягчения монетарной политики ЦБ, объясняет Сбербанк в пресс-релизе.

Наука Курение повышает риск развития депрессии и шизофрении Ученые надеются, что дальнейшие наблюдения и эксперименты помогут им прояснить все эти вопросы и понять, как именно курение влияет на работу мозга, способствуя развитию психических заболеваний.

Общество Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2» Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.

Киберспорт В Steam стартовали предзаказы Death Stranding за 3499 рублей В Steam и Epic Games Store начался сбор предварительных заказов Death Stranding за 3499 рублей — игра Хидео Кодзимы не станет временным эксклюзивом Epic Games Store, несмотря на слухи и предположения, а выйдет одновременно в обоих сервисах.

Авто Audi A6 и A7 получат новые моторы в России Судя по документу, совсем скоро Audi A6 и Audi A7 выйдут на российский рынок с дефорсированной версией 2,0-литровой «турбочетверки» TFSI, выдающей 190 л.с. и 320 Нм крутящего момента, а седан A6, вместе с тем, получил 2,0-литровый турбодизель TDI с отдачей 190 л.с. и 400 Нм.

Транспорт В России началась продажа билетов на поезда в Крым С 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь начнет ходить поезд №7/8 (время в пути составит 43,5 часа), с 24 декабря - состав №27/28 из Москвы в Симферополь (время в пути - 33 часа).

Наука Кофе может снизить риск развития рака печени Ученые из Университета Квинс в Северной Ирландии выяснили, что регулярное употребление кофе снижает риск гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) почти вдвое, сообщило ИА Nation News.

Гаджеты Роскачество назвало лучший смартфон Эксперты Роскачества обновили список лучших смартфонов, теперь новый iPhone 11 Pro Max занимает первую позицию рейтинга, опубликованного на сайте организации.

Театры Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".