Происшествия
RT на русскомСуд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
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с чего всё началось
Полковник ФСБ обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, а также получении взятки на сумму в $850 000. При обысках у Черкалина были изъяты наличные деньги, эквивалентные 12 млрд руб. ($185 млн).Ведомости04:26
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Черкалин: по служебной необходимости более 50 млн долларов хранились дома у родителей
Первое антикоррупционное СМИ04:53
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Политика
Украинская партия «Голос» предложила выйти из минских соглашений
Партия "Голос", которая имеет 20 мест в Верховной раде, в пятницу предложила правительству страны выйти из минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе и заморозить конфликт в регионе.
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Политика
Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента России
Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента России.
Финансы
Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб. Отток произошел из-за "продолжающейся оптимизации стоимости клиентских средств во всех валютах", а также на фоне снижения рыночных ставок, замедления инфляции и смягчения монетарной политики ЦБ, объясняет Сбербанк в пресс-релизе.
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Наука
Курение повышает риск развития депрессии и шизофрении
Ученые надеются, что дальнейшие наблюдения и эксперименты помогут им прояснить все эти вопросы и понять, как именно курение влияет на работу мозга, способствуя развитию психических заболеваний.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Политика
Трамп может посетить Парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Киберспорт
В Steam стартовали предзаказы Death Stranding за 3499 рублей
В Steam и Epic Games Store начался сбор предварительных заказов Death Stranding за 3499 рублей — игра Хидео Кодзимы не станет временным эксклюзивом Epic Games Store, несмотря на слухи и предположения, а выйдет одновременно в обоих сервисах.
Происшествия
Руку пропавшего туриста обнаружили в желудке акулы у Мадагаскара
Руку шотландского туриста, пропавшего на французском острове Реюньон, обнаружили в желудке акулы вместе с обручальным кольцом, сообщает BBC в четверг, 7 ноября.
Футбол
«Ахмат» и «Урал» откроют 16-й тур РПЛ
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Авто
В России резко сократились продажи новых автомобилей
В октябре 2019 года в России резко сократились продажи легковых автомобилей.
Авто
Audi A6 и A7 получат новые моторы в России
Судя по документу, совсем скоро Audi A6 и Audi A7 выйдут на российский рынок с дефорсированной версией 2,0-литровой «турбочетверки» TFSI, выдающей 190 л.с. и 320 Нм крутящего момента, а седан A6, вместе с тем, получил 2,0-литровый турбодизель TDI с отдачей 190 л.с. и 400 Нм.
Транспорт
В России началась продажа билетов на поезда в Крым
С 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь начнет ходить поезд №7/8 (время в пути составит 43,5 часа), с 24 декабря - состав №27/28 из Москвы в Симферополь (время в пути - 33 часа).
Наука
Кофе может снизить риск развития рака печени
Ученые из Университета Квинс в Северной Ирландии выяснили, что регулярное употребление кофе снижает риск гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) почти вдвое, сообщило ИА Nation News.
Происшествия
В Оренбурге продлен арест священнику, обвиняемому в изнасиловании
Многодетный священник Николай Стремский из поселка Саракташ Оренбургской области, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней, останется в СИЗО.
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Гаджеты
Роскачество назвало лучший смартфон
Эксперты Роскачества обновили список лучших смартфонов, теперь новый iPhone 11 Pro Max занимает первую позицию рейтинга, опубликованного на сайте организации.
Общество
Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен
Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Армия и оружие
ВКС получат первый серийный Су-57 до конца года
Воздушно-космические силы получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 до конца года, заявил журналистам заместитель министра обороны Алексей Криворучко по итогам посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода.
Теннис
Теннисистки едва не подрались после матча на турнире в Лас-Вегасе
Канадка Кэтрин Себов и американка Алисия Паркс чуть не подрались после 1/8 финала соревнований ITF в Лас-Вегасе.
Политика
Экс-полковника Австрии обвинили в шпионаже в пользу России
Австрийская прокуратура обвинила бывшего полковника армии в шпионаже в пользу российской стороны.
Спорт
Российские пляжники не сумели выйти в финал Межконтинентального кубка
Мужская сборная России по пляжному футболу не смогла пробиться в финал Межконтинентального кубка, который в эти дни проходит в Дубае.
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
Происшествия
СК возбудил дело против криминального авторитета Вити Пана
Следственный комитет возбудил уголовное дело против криминального авторитета из Курской области Виктора Панюшина, сообщается на сайте ведомства.