Договор был заключен 29 сентября 2003 года. "Взыскать с индивидуального предпринимателя Церетели Зураба Константиновича в пользу департамента городского имущества города Москвы неустойку в размере 28 миллионов 986 тысяч рублей", - огласила резолютивную часть решения судья Кристина Хабарова.

с чего всё началось

Арбитражный суд Москвы взыскал со скульптора Зураба Церетели 28,9 млн руб. неустойки, сообщает корреспондент "РИА Новости" из зала суда. Судебный спор возник из-за долга скульптора за аренду земельного участка площадью 26900 квадратных метров на Авиамоторной улице.

Суд взыскал с Церетели почти 29 млн рублей в пользу мэрии Москвы

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