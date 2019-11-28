Общество
ВедомостиСуд взыскал с Церетели почти 29 млн рублей в пользу мэрии Москвы
Арбитражный суд Москвы взыскал со скульптора Зураба Церетели 28,9 млн руб. неустойки, сообщает корреспондент "РИА Новости" из зала суда. Судебный спор возник из-за долга скульптора за аренду земельного участка площадью 26900 квадратных метров на Авиамоторной улице.
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с чего всё началось
Договор был заключен 29 сентября 2003 года. "Взыскать с индивидуального предпринимателя Церетели Зураба Константиновича в пользу департамента городского имущества города Москвы неустойку в размере 28 миллионов 986 тысяч рублей", - огласила резолютивную часть решения судья Кристина Хабарова.РИА Новости03:09
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Восстановления авиасообщения между Россией и Грузией не стоит ждать до конца 2019 года, сообщил член Совета Федерации Григорий Карасин.
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Победительница конкурса красоты "Мисс Москва" Оксана Воеводина стала гостьей на всероссийской премии "Лидеры мнений 2019".
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Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
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Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
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Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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Богатые россияне спрятали свои автомобили от налогов
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Скворцова назвала российскую модель здравоохранения эталонной
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Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным
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Большинство россиян считают медведя подходящим символом России
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Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания
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Разработан компьютер для апокалипсиса
Энтузиаст Джей Дошер (Jay Doscher) разработал компьютер для апокалипсиса, который работает на базе Raspberry Pi.
Общество
Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве
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Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту
Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.
Гаджеты
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Глава Крыма Сергей Аксенов считает провокационными действия владельца парка "Тайган" Олега Зубкова, но пообещал не закрывать зоопарк и не дать умертвить животных.
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В Вольске почти половина заболевших туберкулезом имеют ВИЧ
По словам докладчицы, заболеваемость туберкулезом в Вольском районе снижается - с 41,6 человек на 100 тысяч населения в 2017 году до 25,5 в 2019 году (областные показатели еще ниже и составляют 19,7). За 9 месяцев текущего года вновь выявлено 24 заболевших, детей среди них нет, но 45,8% от общего числа являются ВИЧ-инфицированными (по области этот показатель 20,2%).
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Компания Xiaomi анонсировала новый телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition.
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Общество
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В расследовании утверждается, что это жилье им предоставил на время работы в Мосгордуме мэр Сергей Собянин.
Кино
Вышло видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе
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Общество
Силуанов выступил с инициативой сокращения числа надзорных органов
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