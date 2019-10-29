Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров "Совхоза имени Ленина" к его директору Павлу Грудинину, передает корреспондент РИА Новости. Судья Рустам Бирюков постановил взыскать в пользу истцов один миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей.

с чего всё началось

«Взыскать с Грудинина в пользу истцов 1 млрд 66 млн 219 тыс. рублей», — огласил решение судья. Кроме того, с него взыскана госпошлина в размере 104 тыс. рублей. Акционеры совхоза требовали около 1,1 млрд рублей реального ущерба и 1 млрд рублей упущенной выгоды.

Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей

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