Общество

RT на русскомRT на русскомСуд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей

«Взыскать с Грудинина в пользу истцов 1 млрд 66 млн 219 тыс. рублей», — огласил решение судья. Кроме того, с него взыскана госпошлина в размере 104 тыс. рублей. Акционеры совхоза требовали около 1,1 млрд рублей реального ущерба и 1 млрд рублей упущенной выгоды.
Читать в источнике
Комментировать196
с чего всё началось

Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей

Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров Совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину, передает корреспондент РИА Новости. Судья Рустам Бирюков постановил взыскать в пользу истцов один миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей.
РИА Новости07:53

Подробнее о событии

Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей

RT на русском08:01

Суд взыскал с Грудинина более миллиарда рублей

Известия08:19

Суд решил взыскать с Павла Грудинина более 1 млрд руб

РБК08:11

Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд руб. по иску акционеров Совхоза им. Ленина

Коммерсантъ08:40

Эксперт про решение суда о взыскании с Грудинина миллиарда: справедливость восторжествовала

Газета.Ru08:53

Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей

РИА Новости07:53

Адвокат: Грудинин продал землю совхоза им. Ленина за три процента от ее рыночной стоимости

Взгляд.рувчера в 12:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 09:13, Вашингтон
Армия и оружие

Украина анонсировала учения с ракетными стрельбами вблизи Крыма

RT на русском 08:17
Происшествия

В Петербурге пришли с обысками из-за строительства «Газпром Арены»

В Санкт-Петербурге начались обыски из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве стадиона на Крестовском острове («Газпром Арена»).
РБК 09:01
Происшествия

В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины

РБК 04:10
Армия и оружие

Колонна военной полиции РФ попала под обстрел в Сирии

Шесть человек получили ранения в результате артобстрела погранперехода Дарбасийя на северо-западе Сирии в момент прохода там колонны российской военной полиции.
BFM.ru 08:37
Происшествия

Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

Известия 03:12
Политика

Супергерой: Трамп показал пса, участвовавшего в ликвидации аль-Багдади

Глава США показал миру служебную собаку, которая участвовала в ликвидации лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.
Комсомольская правда 02:10
Происшествия

Жителя Архангельска обвинили в тройном убийстве и каннибализме

В Архангельске 51-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве троих человек с целью каннибализма.
Российская газета 06:03
Экономика

«Магнит» объяснил финансовые результаты влиянием погоды и распродаж

Чистая розничная выручка второго по обороту ретейлера — "Магнита" — в июле — сентябре выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 333 млрд руб. Это следует из опубликованных операционных и неаудированных финансовых результатов по МСФО.
РБК 03:06
Политика

Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого

РИА Новости 06:41
Политика

Филолог из НИУ ВШЭ назвал современный русский язык «убогим и клоачным»

Доктор филологических наук, политолог, профессор НИУ ВШЭ Гасан Гусейнов заявил, что Россия – это не великая держава, а «порядком одичавшая страна».
Взгляд.ру 08:58
Здоровье

В России каждые 1,5 минуты кто-то получает инсульт

Нарушение кровообращения в головном мозге вследствие закупорки или разрыва сосудов называется инсультом.
ПроТуймазы 02:43
Футбол

Дмитрий Тарасов заявил, что Путин много делает для России

Бывший хавбек "Локомотива" в интервью изданию Чемпионат рассказал о своем отношении к российскому президенту Владимиру Путину.
МонаВиста 07:27
Кино

Появился второй трейлер сериала «Мандалорец»

Потоковый сервис Disney+ представил второй трейлер сериала «Мандалорец» из киновселенной «Звездных войн».
Культуромания 03:52
Теннис

Наоми Осака снялась с Итогового чемпионата WTA

GoTennis.ru 03:12
Футбол

Ибрагимович объявил, что возвращается в Испанию

Чемпионат 07:59
Происшествия

Россиянку, впавшую в кому на турецком курорте, доставят в Петербург

Российская газета 01:47
Путешествия

Турция введет новый налог на проживание в отелях

Власти Турции намерены ввести "налог на проживание" для всех объектов, которые оказывают какие-либо услуги туристам.
Газета.Ru вчера в 14:56
Авто

Ford полностью прекращает продажи кроссовера Ford Flex

Для Ford Flex преемника создавать не будут.
Tvoe-avto.com 07:57
Происшествия

После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды

Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Политика

Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве

Сегодня, 29 октября, в Москве в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
REGNUM 08:23
Шоу-бизнес

У Максима Фадеева случился сердечный приступ

Скорая приехала в его загородный дом. Оказалось, 51-летнему Максиму Фадееву стало плохо накануне ночью, случился сердечный приступ.
StarHit.ru вчера в 04:51
Общество

Из-за отсрочки Brexit в Британии переплавят сотни тысяч монет

В Великобритании уничтожат 50-пенсовые монеты, отчеканенные ранее в честь выхода страны из Евросоюза, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
РБК 07:23
Политика

В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Происшествия

На МКАД выпавшие из грузовика газовые баллоны повредили три автомобиля

Выпавшие из грузовой машины газовые баллоны повредили три легковых автомобиля на МКАД на юго-западе Москвы, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 05:01
Экономика

Российские инвесторы заинтересовались IPO Saudi Aramco

Ряд российских банков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) заинтересовались IPO саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco.
Известия 05:43
Общество

Украинские политологи подрались в студии у Соловьева

Российская газета 07:53
Политика

Корабли НАТО прибыли в порт Одессы

Четыре корабля Североатлантического альянса прибыли в порт Одессы.
News.ru 08:09
Армия и оружие

Стало известно о столкновениях армий Сирии и Турции

Lenta.ru 07:24
Общество

В вещании Первого канала ожидаются сбои из-за долгов

Генеральный директор телецентра "Останкино" Михаил Шубин предупредил о сбоях в вещании, с которыми могут столкнуться россияне из-за долгов Первого канала и его подрядчиков, передает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".
Газета.Ru вчера в 04:52
Игры

В Star Citizen можно поиграть бесплатно до конца этой недели

Разработчики из студии Cloud Imperium Games объявили о начале мероприятия под названием Free Fly, в рамках которого в космический симулятор Star Citizen можно поиграть бесплатно до конца этой недели.
Игромания.ру 05:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Грудинин Павел Николаевич
Российский политик
Российский политик и предприниматель. Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» в Московской области с 1995 года. Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное