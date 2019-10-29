Общество
RT на русскомСуд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей
«Взыскать с Грудинина в пользу истцов 1 млрд 66 млн 219 тыс. рублей», — огласил решение судья. Кроме того, с него взыскана госпошлина в размере 104 тыс. рублей. Акционеры совхоза требовали около 1,1 млрд рублей реального ущерба и 1 млрд рублей упущенной выгоды.
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с чего всё началось
Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров Совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину, передает корреспондент РИА Новости. Судья Рустам Бирюков постановил взыскать в пользу истцов один миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей.РИА Новости07:53
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Армия и оружие
Минобороны опровергло обстрел российских военных полицейских в Сирии
«29 октября сего года при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ 10:05
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Политика
Путин принял приглашение президента Кубы посетить страну
Президент России Владимир Путин принял приглашение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.
ТАСС 09:14
Гаджеты
Google захотел купить производителя фитнес-браслетов Fitbit
Материнская компания Google - Alphabet Inc. - сделала предложение производителю фитнес-браслетов Fitbit о покупке этой компании, сообщают Reuters и CNBC со ссылкой на источники.
Интерфакс 06:04
Космос
Бур зонда Insight на Марсе частично «вытолкнуло из грунта»
Бурильное оборудование зонда Insight неожиданно повело себя при проведении исследовательских работ на Марсе.
REGNUM вчера в 06:20
Политика
Сурков назвал разведение сил в Донбассе хорошей новостью
Помощник президента РФ Владислав Сурков выразил удовлетворение возобновлением процесса разведения сил и средств в Донбассе, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 08:40
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
РИА Новости 07:44
Футбол
Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию
Шведский форвард клуба американской Высшей футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович объявил о своём возвращении в Испанию.
RT на русском 08:37
Экономика
«Магнит» объяснил финансовые результаты влиянием погоды и распродаж
Чистая розничная выручка второго по обороту ретейлера — "Магнита" — в июле — сентябре выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 333 млрд руб. Это следует из опубликованных операционных и неаудированных финансовых результатов по МСФО.
РБК 03:06
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
Рейтинг «18+» получают фильмы, материал которых предназначен только для взрослой аудитории.
RuNews24.ru 26 октября в 14:11
Здоровье
Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением
7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Ugpressa.ru 26 октября в 16:35
Происшествия
Последний участник коррупционного скандала в ФСБ отделался условкой
Вина Коробкова заключалась в том, что он по просьбе полковника ФСБ Михаила Горбатова и бизнесмена Арно Ходжояна организовал через своего знакомого в столичном управлении ФСБ запросы в компанию бизнесмена, которые в итоге послужили основанием для вымогательства денег.
ФедералПресс 07:47
Шоу-бизнес
Миддлтон обошла теряющую позиции Маркл
Герцогиня Сассекская продолжает сдавать позиции.
Дни.ру 09:49
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
REGNUM вчера в 03:42
Происшествия
Участник акции 27 июля Губайдулин объявлен в международный розыск
СК объявил в международный розыск и просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, который уехал из России, находясь под подпиской о невыезде.
RT на русском 08:59
Шоу-бизнес
Фадеев перенес сердечный приступ
Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Рамблер вчера в 05:34
Кино
Друг Фредди Меркьюри выступил против съемок «Богемской рапсодии 2»
Московский Комсомолец вчера в 22:19
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество
Медведев поручил представить меры по повышению доверия к судам и МВД
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД, Следственному комитету, Генпрокуратуре, Верховному суду и Минэкономразвития России до 16 декабря представить меры по повышению доверия к правоохранителям и судам со стороны бизнеса.
РИА Новости 10:23
Армия и оружие
Сирийский Т-72 выдержал попадание мощной противотанковой ракеты
В Сети появилось видео, на котором показан танк Т-72М1 сирийской армии – его вывели в безопасное место, несмотря на пробоину от мощной противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).
Взгляд.ру 09:28
Здоровье
Для кого томатный сок опасен, рассказал диетолог
Столь любимы многими россиянами напиток, как томатный сок, несет большую опасность для определенной категории людей.
Южный Федеральный 25 октября в 23:35