Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров Совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину, передает корреспондент РИА Новости. Судья Рустам Бирюков постановил взыскать в пользу истцов один миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей.

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«Взыскать с Грудинина в пользу истцов 1 млрд 66 млн 219 тыс. рублей», — огласил решение судья. Кроме того, с него взыскана госпошлина в размере 104 тыс. рублей. Акционеры совхоза требовали около 1,1 млрд рублей реального ущерба и 1 млрд рублей упущенной выгоды.

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