Общество
РБКСуд взыскал с Навального и других оппозиционеров более 2 млн руб
Черемушкинский районный суд Москвы удовлетворил иск прокурора столицы и взыскал 2,3 млн руб. с основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, ряда сотрудников фонда и соратников оппозиционера, а также незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Александра Соколова и муниципального депутата Красносельского района Ильи Яшина, сообщил РБК пресс-секретарь суда.
Читать в источнике
Оценить270
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 18:54, Ашберн
Политика
Пушков вспомнил о желании Польши разделить РФ на три части
Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал о давнем желании Польши поделить Россию на три части.
Политика
Кадыров временно передал полномочия главы Чечни
Общество
Более 70% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию
Комфортную жизнь в старости собственные накопления не обеспечат — так считают более 70% российских граждан старше 50 лет.
Общество
Школьников начальных классов обеспечат бесплатным горячим питанием
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Экономика
Цены в новостройках вырастут на 10% в 2020 году
Стоимость квартир в новостройках в России вырастет на 10% в 2020 году, на вторичное жилье — на 6%, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова.
Футбол
Алан Дзагоев: «Если думать только о втором месте, то ЦСКА перестанут бояться!»
Алан Дзагоев — о Гинере, Гончаренко и задачах ЦСКА Раньше в ЦСКА знали: если ведем 1:0, то обязательно победим — Вернувшись в состав армейцев в конце прошлого года, вы успели поиграть и ближе к атаке, и в опорной зоне.
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Экономика
Чубайс назвал неплатежи главной проблемой российской экономики 90-ых
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что неплатежи стали главной проблемой экономической реформы 90-ых годов.
Политика
США и Китай подписали первую часть торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
Энергетика
На Украине задумали «порезать» газотранспортную систему на металлолом
Газотранспортную систему (ГТС) Украины придется «порезать» на металлолом, поскольку страна не нуждается в таком объеме мощностей, которые есть сейчас.
Политика
Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию
Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
Происшествия
В полиции не подтвердили информацию о нашедшейся девочке
Как сообщили в УМВД России по Астраханской области, в правоохранительные органы информация о нашедшемся ребенке на данный момент не поступала, из чего можно сделать вывод, что распространившееся сообщение – фейк.
Политика
Климкин выразил обеспокоенность посланием Путина Федеральному собранию
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызывает "большую тревогу".
Политика
Мутко заявил о новом статусе Госсовета
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Происшествия
Японские рыбаки вернулись к промыслу вблизи южных Курил
Японские рыбаки вернулись к промыслу в водах южных Курилльских островов, прерванному в декабре из-за задержания российскими пограничниками пяти шхун.
Политика
Госдеп напомнил Турции про скорое введение санкций США из-за С-400
Помощник государственного секретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что властям Турции пора вспомнить, как немного времени у них остается до введения американских санкций в связи с закупками российских ЗРК С-400.
Спорт
Сборная России уступила команде Дании и покинула чемпионат Европы
Российские гандболисты проиграли коллективу из Дании в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы 28:31.
Здоровье
На Украине три человека скончались от вирусной пневмонии
Пять человек находятся в реанимации, трое скончались.
Космос
Магнитные бури возникают ближе к Земле, чем считалось ранее
Новое исследование команды ученых во главе с Василисом Ангелопулосом, профессором космической физики Калифорнийского университета, впервые показало, что такие штормы могут возникать гораздо ближе к Земле, чем считалось ранее.
Политика
Экономист предсказал кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьера в прямом эфире
В семь вечера 15 января появилась информация о том, что Владимир Путин выдвинул кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ.
Авто
Составили список проблемных турбодвигателей
Как стало известно порталу NJCAR.RU, из "первой волны" наддувных моторов к числу самых неудачных относятся: Ford 1.0 EcoBoost (ключевая причина - перегревы), 1.4 TSI/TFSI Volkswagen/Audi, силовые агрегаты BMW линеек N45 и N46 (выпускались в период с 2001 по 2011 года), а у Opel "аутсайдером" стал 1.0 R3.
Происшествия
На территории посольства России в Бейруте разорвались гранаты с газом
Две гранаты со слезоточивым газом разорвались в среду на территории посольства РФ в Бейруте.
Футбол
«Милан» разгромил СПАЛ и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
«Милан» одержал крупную победу над клубом СПАЛ в матче 1/8 финала Кубка Италии.
Кино
Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW
На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.
Здоровье
В новом учебном году категории «обучающиеся с ОВЗ» уже не будет
В связи с изложенным законопроект предлагает новую редакцию определения категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, согласно которой ребенок-инвалид приравнен по правовому статусу к лицу с особыми образовательными потребностями в случае подтверждения заключением ПМПК наличия нарушений, которые препятствуют получению образования без создания специальных условий.
Экономика
Минфин назвал сроки разработки законопроекта о пенсионном плане
Минфин продолжает разработку законопроекта о гарантированном пенсионном плане и планирует внести документ в правительство в марте, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
Авто
Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показали на фото
Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели.