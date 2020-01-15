Общество

РБКРБКСуд взыскал с Навального и других оппозиционеров более 2 млн руб

Черемушкинский районный суд Москвы удовлетворил иск прокурора столицы и взыскал 2,3 млн руб. с основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, ряда сотрудников фонда и соратников оппозиционера, а также незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Александра Соколова и муниципального депутата Красносельского района Ильи Яшина, сообщил РБК пресс-секретарь суда.
Читать в источнике
Комментировать192

Подробнее о событии

Суд взыскал более 2,3 млн рублей по иску прокуратуры к Навальному и его соратникам

ТАСС10:04

С организаторов незаконных акций в Москве взыскали 2,5 миллиона рублей

РИА Новости09:48

Суд взыскал более 2 млн рублей по иску прокуратуры к организаторам акций в Москве

Интерфакс10:30

Суд взыскал еще почти 2,4 млн руб. с организаторов летних акций протеста в Москве

Коммерсантъ10:21

Суд взыскал с Навального и других оппозиционеров более 2 млн руб

РБК11:34

Почти 2,5 миллиона рублей обязал суд выплатить Алексея Навального и других оппозиционеров

Эхо Москвы16:06

Суд взыскал с оппозиционеров более 2,3 млн рублей по иску прокуратуры

Ведомости10:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 17:19, Ашберн
Политика

Путин предложил кандидатуру Мишустина на пост премьера

Ведомости 11:12
Биатлон

Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Российская газета 10:19
Интернет

Google Chrome запретит отслеживать пользователей через cookie

Что касается реакции представителей Google, то они не сильно довольны таким решением, ведь прибыль большинства ресурсов, зарабатывающих на рекламе, значительно снизится.
The GEEK 04:41
Политика

Путин предложил запретить чиновникам иметь иностранное гражданство

Президент России Владимир Путин ходе послания Федеральному собранию предложил запретить высокопоставленным чиновникам и государственным служащим иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Москва 24 05:01
Политика

В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского

Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
РИА Новости 16:11
Экономика

Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов

Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Рамблер 01:08
Спорт

Российские гандболисты завершили чемпионат Европы третьим поражением

В рамках предварительного этапа чемпионата Европы по гандболу мужская сборная России проиграла Дании. Встреча закончилась со счетом 28:31.
Газета.Ru 16:41
Политика

Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа

Палата представителей конгресса США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 14:37
Футбол

Названы сроки реконструкции «РЖД-Арены»

Реконструкция стадиона «РЖД-Арена» начнется через год-два, сообщил генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе.
Русская Планета 16:44
Здоровье

Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят

В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.
Липецкое время 13 января в 09:42
Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Российская газета 12:12
Политика

В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Известия 09:30
Кино

Авторы фильма «Дау» намерены подать в суд на Министерство культуры

Во вторник, 14 января, стало известно, что авторы фильма "Дау" намерены подать в суд на Министерство культуры РФ.
Piter.tv вчера в 14:46
Культура

Билли Айлиш исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде

ОК! вчера в 12:10
Происшествия

Ремонт теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве завершили

Аварийные бригады завершили ремонт магистрального трубопровода, в результате прорыва которого горячей водой затопило торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве.
Украина.ру 05:32
Общество

После рекордного наводнения в Венеции почти пересохли каналы

Московский Комсомолец 04:11
Армия и оружие

Из сектора Газа по Израилю выпустили четыре ракеты

Московский Комсомолец 09:54
Политика

Путин анонсировал проект «Доступный интернет»

Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
Интерфакс 04:52
Шоу-бизнес

Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
NewInform 13:07
Общество

РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей

Максимальная стоимость закупки — 1,08 млрд руб. РЖД станет первой среди государственных компаний, которая массово внедрит в своих подразделениях компьютеры на "Эльбрусе", отмечает издание.
Коммерсантъ вчера в 07:16
Футбол

Лунин проведет остаток сезона в «Овьедо»

Отмечается, что 20-летний вратарь будет играть за «Овьедо» на правах аренды до 30 июня 2020 года.
Нева Спорт 05:11
Армия и оружие

Проект авианосца «Москва» ошеломил немцев

О проекте российского авианосца «Москва» восторженно написала германская газета Handelsblatt.
REGNUM 13:14
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Известия 07:18
Политика

Трамп пригрозил Европе пошлинами и потребовал обвинить Иран

Глава американского государства Дональд Трамп, угрожая 25-процентными пошлинами на европейские автомобили, потребовал от Франции, Великобритании и Германии обвинить Иран в нарушении ядерной сделки, сообщают источники.
Взгляд.ру 16:41
Шоу-бизнес

Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой во второй раз

Мэрилин Керро, участница 16-го и 17-го сезонов "Битвы экстрасенсов", в своём Instagram сообщила о рождении у неё второго ребёнка.
Discover24 02:21
Экономика

Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Газета.Ru 13 января в 19:53
Технологии

VR-шлем Valve Index практически раскупили по всему миру

Запасы комплектов шлема виртуальной реальности Valve Index практически закончились по всему миру.
News.ru 04:09
Шоу-бизнес

Стефания Маликова благодаря интервальному голоданию похудела на 8 кг

За четыре месяца на интервальном голодании Стеша сбросила целых 8 килограммов.
Shraibikus News 03:26
Происшествия

На территории посольства РФ в Бейруте разорвались две гранаты с газом

Две гранаты со слезоточивым газом разорвались на территории посольства РФ в Бейруте.
REGNUM 15:52
Политика

В Киеве прокомментировали отставку правительства России

Политик прокомментировал отставку правительства РФ во время встречи с прессой по итогам визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.
Rusvesna.su 14:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное