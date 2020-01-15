Общество

РБКРБКСуд взыскал с Навального и других оппозиционеров более 2 млн руб

Черемушкинский районный суд Москвы удовлетворил иск прокурора столицы и взыскал 2,3 млн руб. с основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, ряда сотрудников фонда и соратников оппозиционера, а также незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Александра Соколова и муниципального депутата Красносельского района Ильи Яшина, сообщил РБК пресс-секретарь суда.
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Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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