Общество
Российская газетаСуд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Акционеры хотели получить 1,1 млрд рублей реального ущерба и 1 млрд рублей упущенной выгоды. Однако суд остановился на сумме 1 млрд 66 млн 219 тысяч рублей.
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с чего всё началось
Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров "Совхоза имени Ленина" к его директору Павлу Грудинину, передает корреспондент РИА Новости. Судья Рустам Бирюков постановил взыскать в пользу истцов один миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей.РИА Новости07:53
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