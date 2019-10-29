Общество
Российская газетаСуд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Акционеры хотели получить 1,1 млрд рублей реального ущерба и 1 млрд рублей упущенной выгоды. Однако суд остановился на сумме 1 млрд 66 млн 219 тысяч рублей.
Читать в источнике
Оценить501
с чего всё началось
Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров "Совхоза имени Ленина" к его директору Павлу Грудинину, передает корреспондент РИА Новости. Судья Рустам Бирюков постановил взыскать в пользу истцов один миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей.РИА Новости07:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Теннис
Барти проиграла Бертенс на Итоговом турнире WTA
Здоровье
Неонатологи в Коломне выходили недоношенную тройню
В течение первых суток новорожденные находились под пристальным вниманием врачей-неонатологов и реаниматологов, после чего наблюдение и лечение было продолжено специалистами отделения патологии недоношенных детей, где до самой выписки они находились вместе с мамой.
Политика
Кучма объяснил смысл проведения встречи в «нормандском формате»
Экс-президент Украины и представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма считает, что проведение встречи лидеров стран «нормандской четверки» необходимо для «согласования дорожной карты достижения мира на Украине».
Авто
Начались продажи нового Land Rover Discovery Sport в России
Обновленный Land Rover Discovery Sport 2020 модельного года представлен на российском рынке с четырьмя 2,0-литровыми двигателями Ingenium, среди которых два бензиновых на 200 и 249 л.с. и два дизельных мощностью 150 и 180 л.с. Все агрегаты сочетаются с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Армия и оружие
Турция планирует создать зону безопасности в Сирии вместе с РФ
Власти Турции планируют создать зону безопасности в Сирийской Арабской Республике во время совместного патрулирования с военной полиции России.
Экономика
Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах
60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.
Политика
Путин пообещал приехать на Кубу
Президент России Владимир Путин принял приглашение кубинского коллеги Мигеля Диаса-Канеля посетить "остров Свободы".
Кино
Рейчел Вайс сыграет Элизабет Тейлор в «Особых отношениях»
Рейчел Вайс сыграет Элизабет Тейлор в байопике «Особые отношения». Фильм снимет кинематографический дуэт Bert & Bernie.
Авто
На заводе Haval в России будут производить Great Wall Hover H5
В первом квартале 2020 года на автомобильном заводе Haval в Тульской области будет запущено производство Great Wall Hover H5.
Гаджеты
Lenovo привезла в Россию новый флагманский планшет
Lenovo представила в России планшет Lenovo Yoga Smart Tab, который впервые показала на выставке IFA 2019 в Берлине.
Экономика
Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений
Во вторник, 29 октября, Банк России и Министерство финансов в пресс-центре МИА «Россия сегодня» представили законопроект о внедрении новой системы пенсионных накоплений под названием «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Наука
Ученые назвали самый вредный продукт питания
В процессе исследование использовался индекс AREI, отражающий воздействие продуктов питания на окружающую среду в расчете на порцию.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин
Известный врач и телеведущий рассказал о побочных эффектах популярного лекарства и объяснил, кому лучше не принимать этот препарат.
Армия и оружие
Трамп заявил о ликвидации первого заместителя аль-Багдади
Президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации ближайшего заместителя главаря запрещенной в России террористической группировки ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.
Общество
50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за пожаров
Полиция в Калифорнии объявила об эвакуации 50 тысяч человек, пишет РИА Новости. Были эвакуировали населённые пункты Хилдсбург и Виндзор.
Происшествия
Охрана бара Сергея Жукова жестоко избила молодоженов
Церемония бракосочетания прошла в минувшую пятницу, 25 октября, после чего молодожены, поколесив по городу, отправились в бар "Руки вверх" на улице Баумана, который принадлежит основателю одноименной группы Сергею Жукову.
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
Общество
Преподаватель ВШЭ назвал русский язык убогим и клоачным
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей Школы Экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов назвал русский язык убогим, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Недвижимость
Минфин исправит расчёт налога по кадастровой стоимости
Новый законопроект вводит закрытый перечень объектов, с которых бизнес будет платить налог по кадастровой стоимости.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Общество
Поперечный заявил, что его слова вырезали из «Вечернего Урганта»
Комик Данила Поперечный пришел на шоу "Вечерний Ургант", где рассказал о том, как появление на Первом канале спасает его от проблем с Центром Э. Эти слова были вырезаны из программы, сообщает сам комик в Twitter.
Футбол
Быстров назвал лучшего русского партнёра и тренера в своей карьере
Бывший футболист сборной России и ряда клубов Премьер-Лиги Владимир Быстров назвал самых сильных партнёра и тренера в своей карьере.
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
Кино
Сценаристы «Игры престолов» признали свои ошибки в работе над сериалом
Сценаристы популярного сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс признались в своей некомпетентности.