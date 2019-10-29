Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров "Совхоза имени Ленина" к его директору Павлу Грудинину, передает корреспондент РИА Новости. Судья Рустам Бирюков постановил взыскать в пользу истцов один миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей.

с чего всё началось

Акционеры хотели получить 1,1 млрд рублей реального ущерба и 1 млрд рублей упущенной выгоды. Однако суд остановился на сумме 1 млрд 66 млн 219 тысяч рублей.

Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей

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