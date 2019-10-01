Происшествия
News.ruСуд закрыл дело по обвинению Месси в мошенничестве
Национальная судебная коллегия Испании приняла решение о прекращении производства по делу в отношении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Футболист обвинялся в мошенничестве и отмывании средств.
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Суд закрыл дело против Месси по обвинению в мошенничестве и уклонении от налогов
Sport24.ruвчера в 23:36
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 01:18, Вашингтон
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru вчера в 09:13
Политика
МИД Белоруссии назвал размещение российской военной базы бессмысленным
Ранее в интервью газете «Коммерсант» министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отказ Белоруссии разместить у себя российскую базу является «неприятным эпизодом».
РБК вчера в 17:00
Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10
Шоу-бизнес
Заворотнюк не выполнила обещание выступить на ТВ
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов ранее утверждал, что актриса сама расскажет о состоянии своего здоровья во время выступления на ТВ.
Экономика сегодня вчера в 23:52
Общество
Штрафы для уклонистов от армии предложили увеличить в шесть раз
Бурдинский отметил, что тем не менее количество уклонистов в России снижается — с шести тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас.
РИА Новости вчера в 13:19
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Политика
В Кремле назвали условия публикации стенограмм бесед Путина и Трампа
Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Шифф ранее дал интервью телеканалу NBC, в котором объяснил намерения эти демократов "необходимостью обеспечить национальную безопасность США и выяснить, подрывал ли президент Трамп во время бесед с другими лидерами, в особенности с Путиным, безопасность США, рассчитывая извлечь личную пользу для своей кампании".
ТАСС вчера в 09:21
Политика
Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США
По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы.
РБК вчера в 11:28
Кино
Появились первые отзывы критиков на новую экранизацию Doom
REGNUM вчера в 08:14
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Происшествия
Ъ: полковник ФСБ получал взятки возле работы в центре Москвы
Бывший начальник банковского отдела управления "К" Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин получал взятки через посредника, который в свою очередь брал деньги возле работы в центре Москвы.
Газета.Ru вчера в 23:09
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Экономика
На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей
В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.
Известия вчера в 19:15
Политика
Украинский шоумен рассказал о русификации Львова
News.ru вчера в 00:29
Общество
Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников
Закон распространяет налоговые льготы на платежи индивидуальных садоводов и огородников, следует из публикации.
РБК вчера в 07:59
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК 29 сентября в 14:22
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb 29 сентября в 12:59
Политика
Грета Тунберг приглашена в Госдуму
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru вчера в 21:43
Политика
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:22
Экономика
Орешкин спрогнозировал рост доходов жителей России
В интервью на телеканале «Россия 1», Максим Орешкин отметил, что реальные располагаемые доходы жителей должны показать цифры больше 1%. Ранее в GazetaSPb сообщали о заявлении министра.
Gazeta.SPb 29 сентября в 11:30
Политика
В Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить протесты в Москве
России не нравится, когда её внутренние дела обсуждаются где-то, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя включение Парламентской ассамблеей Совета Европы в повестку осенней сессии обсуждения темы протестных акций в Москве.
RT на русском вчера в 08:52
Армия и оружие
Трамп заявил о проведенной полной модернизации ядерных сил США
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник о проведенной полной модернизации ядерных сил страны, а также о принятии на вооружение нового военного оборудования.
ТАСС вчера в 15:30
Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
RT на русском вчера в 03:38
Кино
«Король Лев» стал лидером российского проката 2019 года
Как сообщается в официальном пресс-релизе, поступившем в редакцию портала "Новости кино", по итогам минувшего уик-энда картина заняла первое место в рейтинге самых кассовых кинопроектов России и СНГ за 2019 год.
Kinonews.ru вчера в 13:44
Политика
WSJ: Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским
Госсекретарь США Майк Помпео присутствовал при разговоре американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
RT на русском 00:00
Общество
ФНС предупредила о поддельных налоговых извещениях
В России участились случаи с поддельными уведомлениями об уплате налогов, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
Коммерсантъ вчера в 11:05
Происшествия
Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Газета.Ru вчера в 07:28