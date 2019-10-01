Реттори заверяет, что Месси и его окружение использовали фонд, чтобы получать личные платежи, которые не предназначались на социальные проекты, избегая уплаты налогов. Ранее аргентинский прокурор Пабло Турано выдвинул обвинения в отмывании денег против Месси и его отца.

с чего всё началось

Национальная судебная коллегия Испании приняла решение о прекращении производства по делу в отношении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Футболист обвинялся в мошенничестве и отмывании средств.

Суд закрыл дело по обвинению Месси в мошенничестве

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