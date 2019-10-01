Футбол

News.ruNews.ruСуд закрыл дело по обвинению Месси в мошенничестве

Национальная судебная коллегия Испании приняла решение о прекращении производства по делу в отношении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Футболист обвинялся в мошенничестве и отмывании средств.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Испанский суд закрыл дело против Месси, которого обвинили в мошенничестве

Спорт-Экспресс01:38

Суд закрыл дело против Месси

Газета.Ru00:02

С Месси сняли обвинения в мошенничестве

Евро-футбол.рувчера в 13:42

Суд закрыл дело в отношении Месси по обвинению в мошенничестве

Sports.ruвчера в 18:12

Суд Испании закрыл дело против Месси

Профильвчера в 14:50

Суд Испании закрыл дело по обвинению Лионеля Месси в мошенничестве

Вечерняя Москвавчера в 14:49

Суд закрыл дело против Месси по обвинению в мошенничестве и уклонении от налогов

Sport24.ruвчера в 23:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 02:45, Вашингтон
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

REGNUM вчера в 05:28
Экономика

Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян

Минфин внес в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
РБК 02:00
Шоу-бизнес

Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу

Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.
StarHit.ru 00:00
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Космос

«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС

Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".
РИА Новости вчера в 18:01
Политика

Россия и Белоруссия начнут разработку единого Налогового кодекса

В карте интеграции России и Белоруссии не идет речи о едином эмиссионном центре, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
РБК 01:00
Политика

Пушков: Трамп обидится на Зеленского из-за отказа в расследовании

Член Совета Федерации Алексей Пушков попытался предугадать реакцию президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на отказ украинского лидера Владимира Зеленского проводить расследование "по делу Байдена".
Аргументы недели 02:32
Энергетика

WSJ: Сланцевый бум в США идёт на спад

Прирост добычи сланцевой нефти в США в 2018 году составил около 2 млн баррелей в сутки.
REGNUM 01:53
Происшествия

На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната

Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери

Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb 29 сентября в 12:59
Общество

В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли во вторник утром в связи с возможным подъемом уровня воды до опасных значений, говорится в сообщении Дирекции КЗС.
РИА Новости 01:11
Экономика

Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей

На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
BFM.ru 02:12
Общество

Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться

Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru вчера в 09:13
Спорт

Легкоатлеток возмутили слишком откровенные ракурсы съемок на ЧМ в Дохе

Участницы спортивного события пожаловались на чересчур откровенные ракурсы фото и видео съемок, которые осуществлялись во время их забегов.
Пятый канал 02:15
Энергетика

Руководство Луганской ТЭЦ заявило о прекращении подачи газа и дефиците электроэнергии

По словам Сурая, на прошлой неделе Луганскгаз отправил уведомление о том, что с 1 октября прекращается подача газа на Луганскую ТЭС.
ИА Новороссия вчера в 14:26
Здоровье

Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине

РИА Новости 29 сентября в 11:06
Политика

Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР

Lenta.ru вчера в 09:09
Происшествия

Летевший в Нерюнгри самолет вынужденно сел в Иркутске из-за снегопада

Лайнер А320 авиакомпании S7, выполнявший рейс Новосибирск — Нерюнгри, совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в Иркутске.
РБК 00:00
Происшествия

Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей

Газета.Ru вчера в 07:28
Политика

«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке

«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов проводят медовый месяц в Калуге

Странные развлечения Ксении Собчак и Константина Богомолова продолжаются.
Paparazzi.ru вчера в 03:08
Экономика

Украина откажется от мелких монет 1 октября

Монеты номиналом одна, две и пять копеек изымут из оборота 1 октября, сообщил Национальный банк Украины 30 сентября.
Политика Сегодня вчера в 08:35
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Происшествия

Расследование дела Голунова тормозится из-за того, что следователи заняты делом о массовых беспорядках

Расследование дела о задержании журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова тормозится из-за того, что следователи заняты делом о массовых беспорядках.
Эхо Москвы 01:48
Недвижимость

Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке

Сбербанк снижает ставки по ипотеке по заявкам, поданным с 1 октября 2019 года, на 0,3 п.п. — на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Rambler News Service вчера в 03:31
Авто

Новая генерация Skoda Octavia дебютирует 11 ноября

Golf VIII получит свою мировую премьеру в октябре, а его кузен-чех в кузове лифтбек будет представлен 11 ноября в Праге.
32CARS.ru вчера в 06:44
Политика

WP узнала о поездках генпрокурора США в Европу из-за «рашагейта»

WP отмечает, что деятельность Барра, направленная на дискредитацию работы ЦРУ и ФБР в рамках «рашагейта», может вызвать новую волну критики со стороны демократов, которые начали процедуру импичмента Трампа.
РБК вчера в 23:55
Гаджеты

В России раскупили самые дорогие модели нового iPhone

БИЗНЕС Online вчера в 01:42
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 30 сентября.
RT на русском вчера в 01:05
Политика

В Госдуме прокомментировали условия ФРГ для снятия санкций с России

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта о том, что для снятия или ослабления антироссийских санкций необходим прогресс в реализации минских договорённостей.
RT на русском вчера в 08:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное