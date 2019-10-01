Национальная судебная коллегия Испании закрыла дело в отношении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и его фонда по обвинениям в мошенничестве, отмывании средств и уклонении от налогов.

Суд закрыл дело в отношении Месси по обвинению в мошенничестве

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