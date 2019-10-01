Происшествия

Sports.ruSports.ruСуд закрыл дело в отношении Месси по обвинению в мошенничестве

Национальная судебная коллегия Испании закрыла дело в отношении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и его фонда по обвинениям в мошенничестве, отмывании средств и уклонении от налогов.
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Суд закрыл дело против Месси по уклонению от уплаты налогов

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С Месси сняли обвинения в мошенничестве

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Суд закрыл дело по обвинению Месси в мошенничестве

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С Месси сняли обвинения в мошенничестве

Вести.Ru01:36
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