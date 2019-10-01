Происшествия

Sports.ruSports.ruСуд закрыл дело в отношении Месси по обвинению в мошенничестве

Национальная судебная коллегия Испании закрыла дело в отношении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и его фонда по обвинениям в мошенничестве, отмывании средств и уклонении от налогов.
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Суд закрыл дело против Месси по уклонению от уплаты налогов

RT на русском04:42

Cуд в Испании прекратил дело в отношении Месси по обвинению в мошенничестве

РИА Новостивчера в 12:09

Суд закрыл дело против Месси

Газета.Ru00:02

Суд закрыл дело по обвинению Месси в мошенничестве

News.ruвчера в 17:14

Суд Испании закрыл дело против Месси

Профильвчера в 14:50

С Месси сняли обвинения в мошенничестве

Евро-футбол.рувчера в 13:42

С Месси сняли обвинения в мошенничестве

Вести.Ru01:36
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Убийство в Москве полковника Следственного комитета России (СКР) попало на видео. Кадры во вторник, 1 октября, публикует РЕН ТВ.
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Власти планируют позволить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства.
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Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми

На сей раз издание "Комсомольская правда" опубликовало первое видео издевательств "заботливого" отца над дочерьми.
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Опубликовано новое стихотворение Лаврова

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Культура

Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале

Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
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Смолов получит миллионы рублей за разбитый им BMW

Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов получит шесть миллионов рублей от страховой компании за разбитый им в ДТП автомобиль BMW.
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Экономика

Венесуэла провела выплату по долгу России

"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
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Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

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«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке

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Политика

Данилюк уволился с поста секретаря СНБО Украины из-за интриг

Экс-секретарь СНБО Украины Данилюк заявил, что уволился с должности по своей инициативе.
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В Перми суд вынес приговор охраннице школы, где произошла поножовщина

В январе прошлого года в пермской школе №127 произошла поножовщина, в которой пострадали 10 человек, среди них - четвероклассники и учительница.
РИА Новости 09:37
Происшествия

В Финляндии человек с мечом напал на колледж

В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
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Шоу-бизнес

Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин

25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
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Российские госкомпании захотели приватизировать

Как отмечает издание, планы по приватизации шести госкомпаний вовсе не означают, что доли обязательно удастся продать в течение 2020-2022 годов.
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Британцы восхитились российским спецназом

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Бегунья из Германии Джина Люкенкемпер заявила, что видеооператоры во время чемпионата мира, который проходит в Дохе, выбирают слишком откровенный формат съемки, не соответствующий этическим нормам.
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Госбюро расследований Украины завело дело против Луценко

Госбюро расследований Украины завело уголовное дело против экс-генпрокурора Юрия Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением, заявление подал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщил во вторник и.о. начальника отдела по работе с общественностью и СМИ ведомства Максим Билоусенко.
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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