Экономика

РБКРБКСуд занял сторону бизнеса в деле о налоговой выгоде

Суд отменил доначисления по налогу на прибыль компании, использовавшей типичную для агропромышленности схему налоговой выгоды. До этого решения судебная практика в целом соглашалась c подходом Федеральной налоговой службы (ФНС), рассказали РБК эксперты.
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Суд занял сторону бизнеса в деле о налоговой выгоде

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