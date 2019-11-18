Суд отменил доначисления по налогу на прибыль компании, использовавшей типичную для агропромышленности схему налоговой выгоды. До этого решения судебная практика в целом соглашалась c подходом Федеральной налоговой службы (ФНС), рассказали РБК эксперты.

с чего всё началось

Суд отменил доначисления по налогу на прибыль компании, использовавшей типичную для агропромышленности схему налоговой выгоды.

Суд занял сторону бизнеса в деле о налоговой выгоде

Политика Порошенко собрались лишить неприкосновенности Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.

Авто Компания УАЗ разработает новый турбомотор Генеральный директор УАЗа сообщил, что в 2020 году компания предложит для новых автомобилей марки новый двигатель мощностью 180 лошадиных сил.

Шоу-бизнес Мария Кожевникова подогрела слухи о четвертой беременности Многие поспешили спросить у Кожевниковой, не выбрано ли платье с завышенной талией в связи с беременностью, но пока девушка оставила эти замечания без внимания.

Армия и оружие В Сирии подожгли российский патруль Российские и турецкие военные начали совместно патрулировать территорию на северо-востоке Сирии, в 160 километрах от населенного пункта Кобани 5 ноября.

Гаджеты Компания Intel анонсировала графический процессор Ponte Vecchio На конференции разработчиков суперкомпьютеров в Деневере компания Intel вчера рассказала о графическом ускорителе общего назначения (GPGPU), оптимизированном для суперкомпьютерных вычислений и искусственного интеллекта.

Общество Газпром сделал официальное предложение «Нафтогазу» по транзиту газа Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.

Экономика Рост акций «Яндекса» на Мосбирже превысил 5,5% По состоянию на 10:16 мск акции замедлили свой рост до 4,9%, цена акции составила 2 тыс. 377,6 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов.

Происшествия Суд выпустил главу Укрэксимбанка под залог в $120 тысяч Печерский районный суд Киева 18 ноября избрал меру пресечения главе Укрэксимбанка Александру Гриценко в виде залога в размере 3 млн гривен ($120 тысяч) без содержания под стражей.

Единоборства Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.

Политика Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.

Политика Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.