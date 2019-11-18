Экономика
РБКСуд занял сторону бизнеса в деле о налоговой выгоде
Суд отменил доначисления по налогу на прибыль компании, использовавшей типичную для агропромышленности схему налоговой выгоды.
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Суд отменил доначисления по налогу на прибыль компании, использовавшей типичную для агропромышленности схему налоговой выгоды. До этого решения судебная практика в целом соглашалась c подходом Федеральной налоговой службы (ФНС), рассказали РБК эксперты.РБК06:12
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