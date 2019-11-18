Суд отменил доначисления по налогу на прибыль компании, использовавшей типичную для агропромышленности схему налоговой выгоды. До этого решения судебная практика в целом соглашалась c подходом Федеральной налоговой службы (ФНС), рассказали РБК эксперты.

с чего всё началось

Суд отменил доначисления по налогу на прибыль компании, использовавшей типичную для агропромышленности схему налоговой выгоды.

Суд занял сторону бизнеса в деле о налоговой выгоде

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