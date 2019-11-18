Экономика
РБКСуд занял сторону бизнеса в деле о налоговой выгоде
Суд отменил доначисления по налогу на прибыль компании, использовавшей типичную для агропромышленности схему налоговой выгоды. До этого решения судебная практика в целом соглашалась c подходом Федеральной налоговой службы (ФНС), рассказали РБК эксперты.
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Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
REGNUM 06:38
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
RT на русском 07:22
Политика
Деятельность Путина одобряют 70% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс 03:20
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки".
ТАСС 09:24
Общество
Хозяин толстого кота станет акционером «Аэрофлота»
Петербургский дневник 06:18
Происшествия
Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро 2017 года просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
RT на русском 09:21
Экономика
«Bitcoin подорожает на 4000%». Почему монету ожидает аномальный рост
Курс Bitcoin может взлететь на 4000% после халвинга в 2020 году, написал трейдер Rekt Capital в своем Twitter-аккаунте.
РБК 04:25
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
РБК 16 ноября в 16:51
Общество
Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину
Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Lenta.ru 09:06
Политика
ВМС Украины подтвердили получение от России трех кораблей
Аргументы и Факты 07:47
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
Газета.Ru 03:49
Армия и оружие
«Роскосмос» получил патент на двигатель для космического самолета
Как сообщает РИА «Новости», на сайте Роспатента появилась информация о том, что «Роскосмос» получил патент на схему силовой установки для самолета, способного кратковременно разгоняться до гиперзвуковой скорости и запускать ракеты в космос.
Военное дело 07:37
Политика
Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси
Силы спецназа приступили к разгону демонстрантов у здания грузинского парламента в Тбилиси.
RT на русском 08:15
Общество
Законопроект о значимых интернет-ресурсах будет отозван
Автор инициативы не видит в ней срочности после реструктуризации «Яндекса» Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин намерен отозвать «на доработку» законопроект об ограничении доли иностранцев в значимых информационных ресурсах после решения «Яндекса» об изменении структуры корпоративного управления.
Коммерсантъ 08:05
Общество
В России недолив топлива на АЗС превышает норму в два-три раза
В России фактический недолив топлива на автозаправочных станциях превышает норму в 2−3 раза, сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ.
REGNUM 00:09
Энергетика
Газ на Украине: С нового года будет еще дороже
До 12 гривен за куб «Нафтогаз», заявив о повышении цены на газ для населения, утешил украинцев: газ сейчас и так самый дешевый за последние четыре года.
Новостной фронт 15 ноября в 09:59
Армия и оружие
Американский беспилотник провёл разведку у российских баз в Сирии
Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk был замечен вблизи побережья Сирии, где находятся база ВМФ России в Тартусе и авиабаза Хмеймим.
Life.ru 16 ноября в 17:04
Общество
В России приняли решение о полетах на курорты Египта
Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года, после авиакатастрофы.
Татарстан-24 00:30
Общество
Умер писатель и поэт Игорь Сахновский
News.ru 06:30
Авто
Дилерам показали новую версию Chevrolet Niva
Как выясняется, модель следующего поколения уже фактически готова и ее фотографии показали дилерам бренда в России.
SpeedMe 06:48
Армия и оружие
В Сирии подожгли российский патруль
Российские и турецкие военные начали совместно патрулировать территорию на северо-востоке Сирии, в 160 километрах от населенного пункта Кобани 5 ноября.
Lenta.ru 08:04
Политика
Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти
«Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте—мае 2019 года», — говорится в сообщении ГБР.
РБК 04:26
Общество
Обвинившие Егора Крида в сатанизме эксперты лишены аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил аккредитацию экспертов, проанализировавших творчество рэпера Егора Крида, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
Газета.Ru 06:17
Общество
Замглавы ФСИН Максименко подал в отставку
Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку, сообщает Daily Storm со ссылкой на источники.
РБК 09:23
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов требует уменьшить алименты старшей дочери в 8 раз
Летом Тарасову удалось погасить крупный долг по алиментам, а теперь намерен и вовсе уменьшить сумму выплат.
StarHit.ru 00:00
Происшествия
Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
RT на русском 09:19
Технологии
Sony опубликовала схемы геймпада PlayStation 5 — он отличается от DualShock 4
Японское подразделение Sony Interactive Entertainment опубликовало свежий патент, на иллюстрациях которого изображён геймпад для PlayStation 5 — причём пользователи составили схемы его сравнения с DualShock 4 для PS4.
Игромания.ру 08:37
Шоу-бизнес
Кети Топурия впервые показала фото с новым избранником
Особо дотошные фанаты даже выяснили имя нового избранника певицы.
Суть событий 04:36
Происшествия
Подполковник полиции насмерть сбил пенсионерку в Свердловской области
Бывший глава управления ГИБДД свердловской Кушвы, а ныне замначальника местного ОВД подполковник Максим Иванцов насмерть сбил 62-летнюю женщину по пути на работу.
Вести.Ru 08:54
Общество
В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»
Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».
RT на русском 02:13