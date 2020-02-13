Общество

ВедомостиВедомостиСуд заочно арестовал Бориса Минца

Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова. 31 января были заочно арестованы два его сына – Дмитрий и Александр.
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Басманный суд заочно арестовал предпринимателя Бориса Минца

Басманный суд Москвы в четверг заочно арестовал предпринимателя Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС. "Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Минцу меры пресечения в виде содержания под стражей заочно", - огласила постановление судья Ирина Вырышева.
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Басманный суд заочно арестовал предпринимателя Бориса Минца

ТАСС03:31
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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 10:09, Ашберн
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Семин рассказал о главном достижении за время работы с «Локомотивом»

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США ввели санкции против трёх организаций из России

Американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
RT на русском 09:19
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В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса

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Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

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Российский предприниматель, общественный деятель и меценат, основатель Музея русского импрессионизма. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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