Общество
ВедомостиСуд заочно арестовал Бориса Минца
Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова. 31 января были заочно арестованы два его сына – Дмитрий и Александр.
Читать в источнике
Оценить24
с чего всё началось
Басманный суд Москвы в четверг заочно арестовал предпринимателя Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС. "Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Минцу меры пресечения в виде содержания под стражей заочно", - огласила постановление судья Ирина Вырышева.ТАСС03:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Суд в Москве заочно арестовал бизнесмена Б.Минца по делу о растрате 35 млрд руб
Агентство Москва03:41
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 10:09, Ашберн
Футбол
Семин рассказал о главном достижении за время работы с «Локомотивом»
На международные матчи приходили болельщики других команд и поддерживали нас. Сейчас у нас очень часто полный стадион.
Политика
В Кремле прокомментировали обращение учёных из-за дела «Сети»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на обращение учёных в поддержку фигурантов дела «Сети»*.
Биатлон
Мартен Фуркад ответил на критику российской олимпийской чемпионки
Победитель семи розыгрышей Кубка мира по биатлону в общем зачете Мартен Фуркад прокомментировал интервью трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой «Советскому спорту».
Экономика
Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России
Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Общество
Госдума упрощает процедуру банкротства для малоимущих должников
Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий процедуру банкротства для малоимущих должников, передает корреспондент «Росбалта».
Политика
Путин оценил идею закрепить ядерный статус России в Конституции
Президент Владимир Путин заявил, что не уверен в необходимости закрепления в Конституции ядерного статуса России.
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор Егору Жукову
Ранее Жуков был осужден на три года условно за призывы к экстремистской деятельности. Таким образом, приговор вступил в силу.
Политика
США ввели санкции против трёх организаций из России
Американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Общество
ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова
Экономика
Сбербанк выявил рост безработицы у среднего класса
Уровень безработицы среди представителей российского среднего класса вырос в четвертом квартале 2019 года на 1 п. п. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 10,9 до 11,9%.
Футбол
Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»
Происшествия
На экс-судью Ивана Ежова все же возбудили уголовное дело в Тольятти
В отношении бывшего судьи Автозаводского районного суда Тольятти Ивана Ежова возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки".
Армия и оружие
Модернизированные ракетные корабли «Овод» усилят Камчатку
Малые ракетные корабли (МРК) "Овод", которые защищают подступы к Камчатке, будут модернизированы.
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
В правилах не уточняются действия страховщиков, которым будут сообщать об аннулировании карты. Новые поправки заработают с 8 июня 2020 года.
Политика
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Космос
Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под блатной жаргон сотрудника
Происшествия
Бросившего детей в Шереметьево мужчину задержали
Следственный комитет (СК) России задержал мужчину, который бросил двоих детей в московском аэропорту Шереметьево.
Авто
Bentley Mulliner Bacalar станет самой дорогой моделью марки
По слухам, гранд-турер с открытым кокпитом выйдет тиражом всего 12 экземпляров по цене более 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждый (122,5 миллиона рублей), что сделает его самым дорогим новым автомобилем Bentley.
Футбол
Головин пропустит матч с «Дижоном» из-за перебора желтых карточек
Как сообщает дисциплинарный комитет французской лиги (LFP), россиянин был дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек в игре с Амьеном (2:1) 23-летний игрок заработал уже четвертый горчичник в сезоне и третий за последние 10 туров.
Общество
Умер легендарный разведчик Алексей Ботян
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери.
Кино
В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Происшествия
Суд не принял иск к сбежавшей из карантина в Петербурге пациентке
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города иск к сбежавшей из карантина Алле Ильиной.
Кино
«Харли Квинн» заметили в новом образе на съемках «Отряда самоубийц 2»
Местные жители заметили на улице не только съемочную команду, но и Марго Робби в красном платье, которая исполняет роль суперзлодейки Харли Квинн.
Политика
Социологи заметили ухудшение отношения россиян к Украине
Предыдущий опрос социологи проводили в сентябре 2019 года, тогда они зафиксировали рекордное в «посткрымский» период улучшение отношения россиян к Украине: 56% опрошенных заявили, что хорошо относятся к соседней стране (31% — плохо).