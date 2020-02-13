Общество

ВедомостиВедомостиСуд заочно арестовал Бориса Минца

Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова. 31 января были заочно арестованы два его сына – Дмитрий и Александр.
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Бориса Минца арестовали вслед за сыновьями

Коммерсантъ04:08

Басманный суд заочно арестовал предпринимателя Бориса Минца

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РБК03:38

Суд заочно арестовал Бориса Минца

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Общество

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Российский предприниматель, общественный деятель и меценат, основатель Музея русского импрессионизма. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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