Общество

ВедомостиВедомостиСуд заочно арестовал Бориса Минца

Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова. 31 января были заочно арестованы два его сына – Дмитрий и Александр.
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Басманный суд заочно арестовал предпринимателя Бориса Минца

Басманный суд Москвы в четверг заочно арестовал предпринимателя Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС. "Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Минцу меры пресечения в виде содержания под стражей заочно", - огласила постановление судья Ирина Вырышева.
ТАСС03:31

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Сидит заочно

Российская газета12:55

Бориса Минца арестовали вслед за сыновьями

Коммерсантъ04:08

Суд заочно арестовал Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд руб

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Интерфакс03:41

Суд заочно арестовал Бориса Минца

Ведомости03:59

Басманный суд заочно арестовал предпринимателя Бориса Минца

ТАСС03:31
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 13:09, Ашберн
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Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах построить "город-сад" в Херсонской области для переселенцев из Крыма.
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Финская журналистка оценила питание в российских школах

Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
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Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
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Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию с молодым мужем

Певица и ведущая Первого канала Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию со своим молодым супругом.
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Алена Водонаева приехала в полицию из-за поста о демографии и абортах

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Эрдоган сдерживает Асада накоплением огневой мощи в Большом Идлибе

Как известно, ранее Эрдоган дал президенту Сирии Башару Асаду время до конца этого месяца свернуть все наступательные операции в регионе Большой Идлиб (провинции Идлиб и Хама, части провинций Алеппо и Латакия) и отойти за линию Идлибской зоны деэскалации, по периметру которой, согласно Сочинскому соглашению от 2018 года, было создано 12 «наблюдательных постов» ВС Турции.
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В Китае коронавирусом за сутки заболели 15 тысяч человек

Число заболевших коронавирусом в Китае за сутки превысило 15 тысяч человек.
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Французский "Пари Сен-Жермен" намерен улучшить условия контракта Килиана Мбаппе, чтобы удержать его от перехода в мадридский "Реал".
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