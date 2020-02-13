Басманный суд Москвы в четверг заочно арестовал предпринимателя Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС. "Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Минцу меры пресечения в виде содержания под стражей заочно", - огласила постановление судья Ирина Вырышева.

с чего всё началось

Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова. 31 января были заочно арестованы два его сына – Дмитрий и Александр.

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