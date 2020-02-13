Общество

Ньюс-НННьюс-ННСуд заочно арестовал бизнесмена Минца за растрату

Как пишет RT, срок ареста стартует с момента задержания бизнесмена. Пока что Минц находится за пределами России. Также в международный розыск по аналогичным обвинениям объявлены двое его сыновей.
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