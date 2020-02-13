Общество
Ньюс-ННСуд заочно арестовал бизнесмена Минца за растрату
Как пишет RT, срок ареста стартует с момента задержания бизнесмена. Пока что Минц находится за пределами России. Также в международный розыск по аналогичным обвинениям объявлены двое его сыновей.
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Суд в Москве заочно арестовал бизнесмена Б.Минца по делу о растрате 35 млрд руб
Агентство Москва03:41
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Общество
Правила перевозки багажа в поездах могут изменить
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Основатель крупнейшего онлайн-ритейлера мира Amazon Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).
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Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым.
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Галкин показал, как Пугачева и дети встречают его после работы
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В Интернете опубликовали первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
В Интернете опубликовали первые изображения модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот», которого называют «Русский Прадо».
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Жительница Златоуста дозвонилась в детскую поликлинику с 327-го раза
Жительнице Златоуста Челябинской области понадобилось сделать 327 звонков, чтобы дозвониться до регистратуры детской поликлиники и вызвать к больному ребенку врача.
Общество
«Гаражную амнистию» предложили провести в России
В правительство поступил проект закона о "гаражной амнистии", передает РИА "Новости". Документ внести Минэкономразвития и Росреестр.
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Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте
Дочь Романа Абрамовича Софья обнародовала снимок в купальнике, который вызвал массу критики со стороны ее подписчиков в Instagram.
Армия и оружие
Эрдоган: в Сирии погибли 14 военнослужащих Турции
14 турецких военнослужащих погибли и 45 получили ранения за последние дни из-за атаки сирийских правительственных войск в Идлибе.
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На Курильских островах произошло землетрясение магнитудой 7
Как сообщает Телеграм-канал "На РубежУ", за 46 секунд произошло сразу четыре подземных толчка магнитудой 7. По данным Телеграм-канала Shikotan-News, было два землетрясения, они зафиксированы в 103 км от города Курильск.
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Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.
Экономика
Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала резкую реакцию французского биатлониста Мартена Фуркада на её слова об использовании медицинских препаратов для улучшения результатов.
Общество
Россию заменят на Европу на гербе Белоруссии
Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы.
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Disney уже работает над сиквелом «Аладдина»
Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщает, что Disney уже работает над сиквелом «Аладдина».
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В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.